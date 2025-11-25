Receita recupera mais de R$ 1 bilhão em créditos tributários sem litígio

O resultado foi obtido sem abertura de disputas administrativas ou judiciais - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Receita Federal recuperou mais de R$ 1 bilhão em créditos tributários por meio de ações de monitoramento direcionadas aos maiores contribuintes do país. O resultado foi obtido sem abertura de disputas administrativas ou judiciais, conforme divulgado nesta terça-feira (25/11) pelo Ministério da Fazenda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o órgão, a estratégia tem priorizado medidas que estimulam a conformidade tributária e permitem identificar inconsistências em tempo real. O monitoramento possibilita orientar empresas e incentivar a regularização espontânea de débitos.

Leia também: Receita mira irregularidades em importações de combustíveis

As análises conduzidas por auditores-fiscais identificaram indícios de passivos tributários relevantes. Após solicitações de esclarecimentos, empresas retificaram declarações e confessaram valores devidos, efetuando o pagamento integral. Os recursos já ingressaram nos cofres públicos.

Leia também: BC registra mais de 72 bilhões de transações na primeira metade de 2025

A Receita afirma que os resultados reforçam a eficiência do monitoramento dos maiores contribuintes, baseado no uso de tecnologia, inteligência fiscal e cooperação com o setor privado.

Em 2024, ações de monitoramento de grandes contribuintes resultaram na recuperação de R$ 45,8 bilhões. Até outubro de 2025, os valores já superam R$ 51 bilhões.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia Liquidação do Master seguiu todo o procedimento legal, diz presidente do BC

Liquidação do Master seguiu todo o procedimento legal, diz presidente do BC Economia Galípolo defende juros altos e atribui patamar à inflação acima da meta

Galípolo defende juros altos e atribui patamar à inflação acima da meta Economia Acordo com Campos Neto não afeta investigações, afirma Galípolo

Acordo com Campos Neto não afeta investigações, afirma Galípolo Economia Galípolo vai ao Senado explicar acordo de R$ 300 mil com Campos Neto; acompanhe

Galípolo vai ao Senado explicar acordo de R$ 300 mil com Campos Neto; acompanhe Economia Governo sanciona MP que reforma o setor elétrico e veta 16 trechos

Governo sanciona MP que reforma o setor elétrico e veta 16 trechos Economia 'Todos vamos pagar um pouco do prejuízo do caso Master', diz economista