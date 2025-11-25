Receita recupera mais de R$ 1 bilhão em créditos tributários sem litígio

A Receita Federal recuperou mais de R$ 1 bilhão em créditos tributários por meio de ações de monitoramento direcionadas aos maiores contribuintes do país. O resultado foi obtido sem abertura de disputas administrativas ou judiciais, conforme divulgado nesta terça-feira (25/11) pelo Ministério da Fazenda.
Segundo o órgão, a estratégia tem priorizado medidas que estimulam a conformidade tributária e permitem identificar inconsistências em tempo real. O monitoramento possibilita orientar empresas e incentivar a regularização espontânea de débitos.
As análises conduzidas por auditores-fiscais identificaram indícios de passivos tributários relevantes. Após solicitações de esclarecimentos, empresas retificaram declarações e confessaram valores devidos, efetuando o pagamento integral. Os recursos já ingressaram nos cofres públicos.
A Receita afirma que os resultados reforçam a eficiência do monitoramento dos maiores contribuintes, baseado no uso de tecnologia, inteligência fiscal e cooperação com o setor privado.
Em 2024, ações de monitoramento de grandes contribuintes resultaram na recuperação de R$ 45,8 bilhões. Até outubro de 2025, os valores já superam R$ 51 bilhões.
