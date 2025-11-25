InícioEconomia
ARRECADAÇÃO

Receita recupera mais de R$ 1 bilhão em créditos tributários sem litígio

Monitoramento de grandes contribuintes resulta em regularização espontânea e reforça arrecadação pública. Até outubro de 2025, os valores já superam R$ 51 bilhões

O resultado foi obtido sem abertura de disputas administrativas ou judiciais - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
O resultado foi obtido sem abertura de disputas administrativas ou judiciais - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Receita Federal recuperou mais de R$ 1 bilhão em créditos tributários por meio de ações de monitoramento direcionadas aos maiores contribuintes do país. O resultado foi obtido sem abertura de disputas administrativas ou judiciais, conforme divulgado nesta terça-feira (25/11) pelo Ministério da Fazenda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o órgão, a estratégia tem priorizado medidas que estimulam a conformidade tributária e permitem identificar inconsistências em tempo real. O monitoramento possibilita orientar empresas e incentivar a regularização espontânea de débitos.

As análises conduzidas por auditores-fiscais identificaram indícios de passivos tributários relevantes. Após solicitações de esclarecimentos, empresas retificaram declarações e confessaram valores devidos, efetuando o pagamento integral. Os recursos já ingressaram nos cofres públicos.

A Receita afirma que os resultados reforçam a eficiência do monitoramento dos maiores contribuintes, baseado no uso de tecnologia, inteligência fiscal e cooperação com o setor privado.

Em 2024, ações de monitoramento de grandes contribuintes resultaram na recuperação de R$ 45,8 bilhões. Até outubro de 2025, os valores já superam R$ 51 bilhões.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 25/11/2025 15:22 / atualizado em 25/11/2025 15:24
SIGA
x