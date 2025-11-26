Avanços do Nordeste serão tema de debate no Correio

O Nordeste brasileiro vem se consolidando como um dos principais vetores de desenvolvimento do país. Conduzindo a economia nordestina com inovação e sustentabilidade. O Ministério da Fazenda, em setembro, entregou a Carta de Compromisso pela Transformação Ecológica do Nordeste, dizendo que a região será o motor do desenvolvimento sustentável no Brasil.

O documento reuniu as potencialidades nordestinas, como a energia renovável abundante, com a maior capacidade instalada de energia solar e eólica do país, a riqueza sociocultural e de saberes tradicionais, capazes de orientar soluções inovadoras e regenerativas, valorizando práticas comunitárias de convivência com o semiárido e a gestão equilibrada dos ecossistemas.

O gerente do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Nordeste (BNB), Valdir Machado, disse que a atuação do BNB na inovação e sustentabilidade é vista de forma indissociável e muito estratégica, estando presente no DNA da instituição.

De acordo com a carta, o Nordeste possui uma biodiversidade singular, com destaque para a Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, e para a sociobiodiversidade costeira e marinha, que oferecem bases para cadeias produtivas de bioeconomia e para a exportação de tecnologias socioambientais.

Machado explicou que o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) é o carro-chefe do Banco e ele abrange diversos setores, como FNE Inovação e FNE Startup, entre outros financiamentos e créditos para o microempreendedor. "Nós temos uma linha chamada FNE Verde, que é uma das primeiras linhas de financiamentos sustentáveis de um banco público. Na década de 1990, o FNE Verde já existia, quando o ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança ), ainda não estava tão amplamente difundido como hoje", comentou.

Além do FNE Verde, a área de financiamento em sustentabilidade do banco tem as linhas FNE Sol, desenvolvida para o financiamento de sistemas de energia por fontes renováveis para consumo próprio, e a FNE Inovação.

Na avaliação do secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux, o Nordeste é peça central para atrair indústrias focadas em energia abastecidas por fontes renováveis e defendeu usar o potencial regional para acelerar a industrialização de baixo carbono, gerar emprego, estimular inovação e ampliar a competitividade.

Fundo Clima

De acordo com dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática (MMA), o Fundo Clima — um dos principais fundos nacionais de mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas do mundo — fechou o ano de 2024 com R$ 10,2 bilhões de aprovação de crédito, um volume quase 10 vezes superior ao realizado no último ano do governo anterior (R$ 1,1 bilhão).

O Nordeste foi a região onde o volume desses recursos mais cresceu proporcionalmente. Em 2024, foram aprovados R$ 1,8 bilhão, dado 35,3 vezes superior aos R$ 51 milhões registrados em 2022.

O gerente do BNB revelou que o FNE não abrange toda a demanda da região, para isso o BNB buscou outros investimentos com o BNDES. Em 2023, o banco elaborou sua primeira estrutura de finanças sustentáveis, que permite a potencial emissão de vínculos econômicos.

Para aprofundar esse debate, autoridades, especialistas e lideranças se reúnem em mais um CB Debate, realizado pelo Correio Braziliense em parceria com o Banco do Nordeste, na manhã de 4 de dezembro. O evento colocará em pauta os avanços recentes e os desafios que ainda se impõem na região. O objetivo é promover uma reflexão estratégica sobre como o Nordeste pode continuar expandindo sua capacidade produtiva e social, de forma sustentável e equilibrada. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do jornal. O evento será transmitido pelas redes sociais do Correio.

*Estagiário sob a supervisão de Rosana Hessel

