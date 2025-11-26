Feira internacional debate futuro da logística no Brasil e América Latina

Setor de logística no Brasil deve crescer de US$ 104,79 bilhões em 2024 para US$ 129,34 bilhões em 2029. - (crédito: Foto: Divulgação)

Fortaleza (CE) – Temas atuais como a Inteligência Artificial, a descarbonização e as novas regulações no setor serão debatidos durante a 20ª Feira Internacional de Logística, também conhecida como Expolog. A abertura do evento, que reúne milhares de empresários do segmento, além de autoridades, ocorreu na manhã desta quarta-feira (26/11) no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A exposição encerra já no dia seguinte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dados da plataforma de inteligência Cobli apontam que o setor de logística no Brasil deve crescer 23% até o final da década, passando de US$ 104,79 bilhões em 2024 para US$ 129,34 bilhões em 2029. De acordo com os organizadores do evento, a expectativa é que o encontro movimente de R$ 20 a R$ 30 milhões em novos negócios para o Ceará e para o país durante os dias de exposição.

Em 2025, a Expolog completa 20 anos desde a primeira edição que, tradicionalmente, ocorre na capital cearense. Na edição deste ano, o evento recebe uma missão empresarial do Panamá, privilegiado por uma localização estratégica, além de abrigar o famoso Canal do Panamá, por onde trafegam cerca de 5% a 6% de todo o comércio mundial.

“Chegar aos 20 anos com relevância crescente demonstra o quanto a Expolog se reinventou e acompanha as transformações do setor. Em 2025, inovação e conexões internacionais serão a marca desta edição”, destaca a diretora-geral da Prática Eventos e idealizadora da Expolog, Enid Câmara.

*O repórter viajou a convite da Prática Eventos

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Brasil deve ampliar produção total de carnes em 2026, aponta Conab

Brasil deve ampliar produção total de carnes em 2026, aponta Conab Economia Após isenção do IR, Fazenda elenca novas prioridades para este ano

Após isenção do IR, Fazenda elenca novas prioridades para este ano Economia Crédito ampliado cresce e atinge R$ 20,1 trilhões em outubro

Crédito ampliado cresce e atinge R$ 20,1 trilhões em outubro Economia Lula sanciona lei que amplia isenção do IR para salários até R$ 5 mil

Lula sanciona lei que amplia isenção do IR para salários até R$ 5 mil Economia Dono do Master comprou mansão de R$ 460 milhões em Miami, diz site

Dono do Master comprou mansão de R$ 460 milhões em Miami, diz site Economia Belém lidera alta da inflação em novembro com salto de 155% na hospedagem