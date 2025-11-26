Feira internacional debate futuro da logística no Brasil e América Latina

Fortaleza (CE) – Temas atuais como a Inteligência Artificial, a descarbonização e as novas regulações no setor serão debatidos durante a 20ª Feira Internacional de Logística, também conhecida como Expolog. A abertura do evento, que reúne milhares de empresários do segmento, além de autoridades, ocorreu na manhã desta quarta-feira (26/11) no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A exposição encerra já no dia seguinte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Dados da plataforma de inteligência Cobli apontam que o setor de logística no Brasil deve crescer 23% até o final da década, passando de US$ 104,79 bilhões em 2024 para US$ 129,34 bilhões em 2029. De acordo com os organizadores do evento, a expectativa é que o encontro movimente de R$ 20 a R$ 30 milhões em novos negócios para o Ceará e para o país durante os dias de exposição.
Em 2025, a Expolog completa 20 anos desde a primeira edição que, tradicionalmente, ocorre na capital cearense. Na edição deste ano, o evento recebe uma missão empresarial do Panamá, privilegiado por uma localização estratégica, além de abrigar o famoso Canal do Panamá, por onde trafegam cerca de 5% a 6% de todo o comércio mundial.
“Chegar aos 20 anos com relevância crescente demonstra o quanto a Expolog se reinventou e acompanha as transformações do setor. Em 2025, inovação e conexões internacionais serão a marca desta edição”, destaca a diretora-geral da Prática Eventos e idealizadora da Expolog, Enid Câmara.
*O repórter viajou a convite da Prática Eventos
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais