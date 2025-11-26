Brasil deve ampliar produção total de carnes em 2026, aponta Conab

Produção da carne bovina cairá de 11,38 milhões de toneladas previstas para 2025 para 0,89 milhões, o que é esperado para o momento atual do ciclo pecuário. - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta aumento na produção das principais proteínas consumidas no país em 2026. A soma das carnes bovina, suína e de frango deve alcançar 32,6 milhões de toneladas no ano, uma variação de 0,4% em relação à previsão de 32,48 milhões de toneladas para 2025, conforme divulgado pela Conab nesta quarta-feira (26/11).

A produção de carne de frango deve atingir 15,86 milhões de toneladas em 2026. Caso confirmada, essa será a maior marca registrada pela companhia. As exportações previstas para o setor chegam a 5,25 milhões de toneladas no período.

O abastecimento interno deve alcançar 10,62 milhões de toneladas, com disponibilidade estimada em 51,3 quilos por habitante no ano. Em 2025, mesmo após registro de influenza aviária no Rio Grande do Sul, as exportações se mantiveram em 5,2 milhões de toneladas, com aquisição relevante por países como a China.

No setor de carne suína, a produção projetada para 2026 é de 5,88 milhões de toneladas, com alta de 4,5% em relação ao volume estimado para 2025. As exportações devem passar de 1,48 milhão para 1,6 milhão de toneladas no período. A oferta interna prevista é de aproximadamente 4,3 milhões de toneladas.

Redução na carne bovina

Para a carne bovina, a estimativa aponta redução na produção em 2026. O volume esperado é de 10,89 milhões de toneladas, inferior às 11,38 milhões previstas para 2025, resultado da retenção de fêmeas no rebanho, característica do ciclo pecuário.

A Conab estima 4,25 milhões de toneladas exportadas em 2026, mantendo o desempenho em linha com o observado em 2025. Nesse ano, a China respondeu por 53,7% das vendas brasileiras do produto.

O abastecimento doméstico de carne bovina, por sua vez, deve recuar para 6,67 milhões de toneladas em 2026. A produção de ovos deve alcançar 50,3 bilhões de unidades em 2026, com variação de 2,6% frente às 49 bilhões estimadas para 2025.

