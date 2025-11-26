Dono do Master comprou mansão de R$ 460 milhões em Miami, diz site

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso na semana passada em decorrência da Operação Complince Zero, é dono de propriedades luxuosas nos Estados Unidos, conforme revelou o site americano The Real Deal. Entre os imóveis milionários do empresário, segundo o site, está uma mansão à beira-mar localizada em Sabal Palm Road, um condomínio fechado de altíssimo luxo no Upper East Side de Miami, em Bay Point.
A aquisição da propriedade, no valor de US$ 85,2 milhões (aproximadamente R$ 460 milhões) ocorreu em janeiro, meses antes da tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. A compra estabeleceu um novo recorde imobiliário em Bay Point, superando a transação mais cara registrada até então: a venda da mansão do CEO da Adonel Concrete, negociada por US$ 38,5 milhões em 2023.
A mansão de Vorcaro conta com 11 quartos, 12 banheiros, quatro lavabos, piscina e dois píeres, e estaria em obras desde a compra. O site atribui a identificação do comprador a fontes do mercado, já que a operação foi realizada por meio da Goldbeach Properties LLC, empresa registrada em Delaware, um estado norte-americano conhecido pela pouca transparência de registros corporativos.
Além do imóvel em Bay Point, o banqueiro estaria ligado a outras aquisições de luxo em Miami. Registros associados aos mesmos endereços indicam que o comprador também teria adquirido uma cobertura no condomínio Missoni Baia, em Edgewater, e uma unidade no edifício Asia, em Brickell Key. O valor pago pelo imóvel no Missoni Baia não foi divulgado, mas documentos mostram que uma LLC semelhante desembolsou US$ 2,8 milhões pelo apartamento no Asia.
Ainda de acordo com o site, o Banco Master, sediado no Rio de Janeiro, mantém ainda presença corporativa em Miami. A instituição alugou 26 mil pés quadrados no edifício 830 Brickell, pelo valor recorde de US$ 190 por pé quadrado na Flórida.