Brasil fecha novos acordos e abre 496 mercados internacionais desde 2023

Brasil fecha novos acordos comerciais voltados para a agropecuária - (crédito: Imagem de jestermaroc por Pixabay)

O governo federal anunciou, nesta sexta-feira (29/11), a conclusão de negociações sanitárias e fitossanitárias com os governos das Filipinas, da Guatemala e da Nicarágua. Com isso, o Brasil atingiu a marca de 496 aberturas de mercado desde o início de 2023, através de acordos que permitem a exportação de uma grande diversidade de produtos agropecuários para esses países.



As novas autorizações de exportação se concentram em produtos estratégicos, muitos deles com alto valor agregado. Nas Filipinas, um dos maiores mercados consumidores do sudeste asiático, com cerca de 115 milhões de habitantes, as autoridades sanitárias aprovaram a exportação de gordura bovina brasileira.

Este é um insumo fundamental tanto para a indústria de alimentos quanto para a produção de biocombustíveis, auxiliando na geração de energia de baixo carbono, como o diesel verde e o “Sustainable Aviation Fuel”. O país já é um mercado significativo para o Brasil, importando quase US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários brasileiros entre janeiro e outubro de 2025.

Já na América Central, duas novas portas foram abertas. Na Guatemala, que possui cerca de 18 milhões de habitantes, o Brasil obteve autorização fitossanitária para exportar arroz beneficiado (sem casca). Entre janeiro e outubro deste ano, a nação importou mais de US$ 192 milhões em produtos do agro, sendo os cereais o principal produto exportado pelo Brasil.

As autoridades fitossanitárias da Nicarágua, por sua vez, permitiram a exportação de sementes de milheto, crotalária e nabo. Esses insumos são considerados estratégicos para a agricultura tropical, por contribuírem diretamente para o aumento da produtividade e para a redução da dependência de fertilizantes minerais. Entre janeiro e outubro, o país importou cerca de US$ 55 milhões em produtos agropecuários do Brasil.

