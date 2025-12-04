Nordeste é a nova fronteira econômica do Brasil, diz presidente do Correio

O presidente do Correio, Guilherme Machado, discursou durante a abertura do evento "CB.Debate - Avanços do Nordeste", realizado em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) - (crédito: Reprodução)

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, afirmou nesta quinta-feira (4/12) que o Nordeste está se redesenhando como “uma nova fronteira econômica”. Ele citou que a região lidera em setores como energia verde, portos e produção de frutas.

“O Nordeste hoje não é apenas uma região que precisa se desenvolver. Já está se redesenhando como a nova fronteira econômica do Brasil”, disse Machado durante a abertura do CB.Debate: Os avanços do Nordeste, realizado em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).

“O Nordeste hoje, além de ser líder absoluto na produção de energia verde, eólica, solar, também se destaca na questão do agronegócio, da fruticultura, especialmente no Vale do São Francisco. É referência em tecnologia e em inovação, sendo o Porto Digital, em Recife, uma das grandes referências da América do Sul. E o turismo, que, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes locomotivas do desenvolvimento do Nordeste”, acrescentou.

O evento, realizado na sede do Correio, debate o desenvolvimento do Nordeste, a inovação tecnológica na região, e a eficácia de políticas públicas voltadas justamente para incentivar a economia nordestina.