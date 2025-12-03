"O Estado brasileiro é ineficiente", diz Mauro Mendes sobre os desafios do agro

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União), falou sobre os desafios do agronegócio na edição desta quarta-feira (3/12) do programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília. Ele destacou que, embora o estado seja destaque do agro no país, o setor sofre prejuízos devido à ineficiência do governo federal.
Para Mendes, garantir segurança ao agropecuarista é algo fundamental, visto que o setor está presente no Brasil inteiro e responde por praticamente 30% do produto interno bruto (PIB) do país. Segundo ele, o Estado falha pois é burocrático, lento e ineficiente.
“O Brasil cobra muito, está entre os países que mais cobram imposto do cidadão. E na contrapartida, nós somos o país que tem uma das piores qualidades de prestação de serviço por parte do Estado para todos nós. Isso chama-se ineficiência. O Estado brasileiro é ineficiente”, enfatizou.
