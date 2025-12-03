InícioEconomia
CB.Poder

"O Estado brasileiro é ineficiente", diz Mauro Mendes sobre os desafios do agro

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União), afirmou em entrevista ao Correio que o governo federal precisa garantir maior segurança ao agropecuarista

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União), em conversa com a jornalista Adriana Bernardes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União), em conversa com a jornalista Adriana Bernardes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União), falou sobre os desafios do agronegócio na edição desta quarta-feira (3/12) do programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília. Ele destacou que, embora o estado seja destaque do agro no país, o setor sofre prejuízos devido à ineficiência do governo federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Leia também: Governador do MT diz que país ainda não tem condições de garantir segurança jurídica do agro

Para Mendes, garantir segurança ao agropecuarista é algo fundamental, visto que o setor está presente no Brasil inteiro e responde por praticamente 30% do produto interno bruto (PIB) do país. Segundo ele, o Estado falha pois é burocrático, lento e ineficiente. 

“O Brasil cobra muito, está entre os países que mais cobram imposto do cidadão. E na contrapartida, nós somos o país que tem uma das piores qualidades de prestação de serviço por parte do Estado para todos nós. Isso chama-se ineficiência. O Estado brasileiro é ineficiente”, enfatizou.  

Confira a entrevista na íntegra:

 

*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
CY
CY

Caetano Yamamoto

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto
postado em 03/12/2025 18:35 / atualizado em 03/12/2025 18:36
SIGA
x