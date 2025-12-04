INSS e Previdência foram vítimas de uma quadrilha, diz Wolney Queiroz

Queiroz discursou nesta quinta-feira (4/12) no evento "CB.Debate - Avanços do Nordeste", realizado pelo Correio, com apoio do Banco do Nordeste (BNB) - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A Press)

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, afirmou nesta quinta-feira (4/12) que a Previdência e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram “vítimas de uma quadrilha” que roubou dinheiro de aposentados e pensionistas, e rebateu críticas às instituições.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Queiroz, muitas pessoas se sentem desestimuladas a contribuir com a Previdência atualmente por conta do escândalo, mas o INSS “não fez nada para merecer” as manchetes negativas. Ele defendeu ainda que a Previdência precisa ser abraçada pela população brasileira.

“As pessoas que entram hoje no mercado de trabalho se sentem desestimuladas a fazer parte da Previdência Social. Só escutam falar no escândalo do INSS, que a Previdência vai quebrar em 2027. As manchetes são sempre muito duras”, discursou o ministro durante a abertura do CB.Debate: Os avanços do Nordeste, realizado pelo Correio Braziliense em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).

Leia também: CPMI do INSS vai ouvir representantes da Conafer e da Amar Brasi

“Se a gente falar da ‘farra do INSS’, o INSS não fez nada para merecer essa manchete. O INSS e a Previdência Social foram vítimas de uma quadrilha que estava roubando os aposentados. Não era nem dinheiro público”, acrescentou. O ministro defendeu que é preciso recuperar a imagem da Previdência após o caso.

Em sua fala, Queiroz também afirmou que a Previdência é essencial para a economia brasileira. Segundo ele, os benefícios significam R$ 83 bilhões por mês para a economia, especialmente para pequenos negócios, e 73% dos municípios têm a Previdência como maior responsável pela entrada de recursos.

O evento, realizado na sede do Correio, debate o desenvolvimento do Nordeste, a inovação tecnológica na região, bem como a eficácia de políticas públicas voltadas justamente para incentivar a economia nordestina.