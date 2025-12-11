Dólar opera em queda superior a 1% nesta quinta, após decisão do Copom

Mercado reage de forma positiva e leva a uma valorização do real ante a divisa norte-americana - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O dólar amanheceu em queda na manhã desta quinta-feira (11/12), um dia após o Comitê de Política Monetária (Copom) decidir sobre a manutenção da taxa básica de juros em 15% ao ano. Apesar do setor produtivo não estar contente com a decisão do Banco Central, o mercado financeiro reage de forma positiva e leva a uma valorização do real ante a divisa norte-americana.

Por volta das 14h10, pelo horário de Brasília, o dólar registrava uma queda de 1,19%, cotado a R$ 5,40. O movimento vai na mesma direção do Índice DXY — que mede a força da moeda norte-americana ante as principais divisas do mundo — e recuava 0,45% no mesmo horário.

Além da decisão do Copom, o mercado ficou animado com o corte de 0,25% na taxa de juros dos Estados Unidos, pelo Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). Isso é um sinal positivo para a entrada de investimentos em países emergentes, como o Brasil, que mantém a Selic elevada para garantir maior rentabilidade dos ativos.

Com isso, as bolsas nos Estados Unidos operavam mistos no início da tarde. O Dow Jones era o único entre os principais índices que estava no campo positivo, com uma consistente alta de 1,28%, ao passo que Nasdaq e S&P 500 recuava 0,7% e 0,08%, respectivamente. Já o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) subia 0,45%, ainda abaixo dos 160 mil pontos.