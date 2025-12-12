InícioEconomia
Escândalo do INSS

Governo devolve R$ 2,74 bilhões a aposentados por descontos não autorizados

No DF, ressarcimentos somam R$ 27,7 milhões e alcançam 39 mil de beneficiários

O valor é depositado diretamente na conta do beneficiário e corrigido pelo IPCA, sem necessidade de ação judicial - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O governo federal atingiu nesta semana o total de R$ 2,74 bilhões pagos no acordo de ressarcimento de aposentados e pensionistas, que alcança 3,92 milhões de pessoas. O valor é depositado diretamente na conta do beneficiário e corrigido pelo IPCA, sem necessidade de ação judicial.

No Distrito Federal, aposentados e pensionistas já receberam a devolução de mais de R$ 27,7 milhões referentes a descontos associativos não autorizados em benefícios do INSS. Segundo divulgado pelo governo federal nesta sexta-feira (12/12), 38.925 pessoas no DF foram ressarcidas.

O acordo permanece aberto para adesão. O procedimento é gratuito e não exige envio de documentos. De acordo com as regras, o INSS arcará com 5% de honorários advocatícios em ações individuais ajuizadas antes de 23 de abril de 2025.

O balanço nacional aponta que estados como Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo concentram os maiores volumes de devolução. Na Bahia, 377.313 beneficiários receberam R$ 247,68 milhões. 

Em Minas Gerais, 410.301 pessoas foram ressarcidas, somando R$ 276,11 milhões. No Rio de Janeiro, o total chega a R$ 197,18 milhões, enquanto São Paulo registra R$ 493,6 milhões.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Por Pedro José*
postado em 12/12/2025 17:05 / atualizado em 12/12/2025 17:07
