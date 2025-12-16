Mesmo após liquidação, Banco Master ainda mantém cerca de 200 funcionários

Quase um mês após a liquidação do Banco Master, o prédio que abrigava integralmente a instituição financeira ainda registra circulação de pessoas, o que indica que parte das atividades segue em andamento, apesar do encerramento formal das operações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A movimentação chamou a atenção do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região, que afirma que mais de 200 trabalhadores continuam formalmente empregados pelo banco, mesmo após o processo de liquidação.

Segundo a entidade, a ausência de informações claras sobre a situação desses funcionários motivou a realização de um novo protesto em frente ao edifício na semana passada. O ato teve como objetivo pressionar a administração do banco a prestar esclarecimentos sobre vínculos empregatícios, pagamentos de direitos trabalhistas e o cronograma de desligamentos. Durante a manifestação, foram instaladas grades na entrada do prédio como medida de contenção.

Leia também: Liquidação do Master deve afetar 515 trabalhadores e 12 milhões de clientes

O sindicato sustenta que a estimativa do número de trabalhadores ainda contratados se baseia em denúncias encaminhadas por ex-funcionários, que relatam a manutenção de equipes reduzidas e a falta de comunicação oficial sobre demissões. De acordo com os relatos, muitos empregados seguem sem informações sobre rescisões, indenizações ou a continuidade dos contratos.

Na semana passada, a entidade sindical informou ainda ter recebido novas denúncias sobre uma rodada adicional de desligamentos, que teria afetado cerca de 170 trabalhadores. Até o momento, porém, o departamento de recursos humanos do Banco Master não confirmou os números nem apresentou dados consolidados ao sindicato, que cobra acesso às informações para acompanhar a situação e orientar os trabalhadores envolvidos.