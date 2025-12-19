Mulheres ganham protagonismo na produção rural, dizem pesquisadores da Embrapa

Entre os principais desafios do setor está a gestão das propriedades, especialmente em função da baixa escolaridade média no meio rural - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A agricultura familiar reúne a maioria dos estabelecimentos rurais do país e é responsável por uma parcela significativa dos alimentos consumidos diariamente no Brasil. A avaliação foi feita pelo pesquisador da Embrapa José Humberto Xavier, em entrevista ao programa CB.Agro, parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, nesta sexta-feira (19/12).

Segundo Humberto Xavier, dos cerca de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários existentes no país, aproximadamente 4 milhões — o equivalente a 75% — enquadram-se no perfil da agricultura familiar.

A também pesquisadora da Embrapa, Suênia Cibele de Almeida destacou que a base da alimentação cotidiana está fortemente ligada à agricultura familiar. “Verduras e hortaliças no geral são muito importantes, assim como feijão e arroz, que estão distribuídos em todo o território brasileiro”, disse. No caso da mandioca, a dependência é ainda maior. “82% do valor da produção da mandioca no Brasil vem da agricultura familiar”, disse aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca.

Confira a entrevista completa:

Outro aspecto recorrente apontado pelos especialistas é o protagonismo feminino nas unidades produtivas. Suênia destacou que mudanças recentes ampliaram o papel das mulheres no campo. “Algo muito importante nos últimos anos é que as mulheres passaram a ter a propriedade da terra, o que permite o acesso a recursos”, explicou. Na cadeia do leite, ela ressaltou reflexos diretos na qualidade do produto. “Quando as mulheres tomam conta da limpeza dos utensílios, a qualidade é muito mais forte”, disse.

“Um dos critérios da qualidade do leite é a contagem bacteriana total, que está diretamente relacionada à higiene da ordenha, e observamos que as mulheres são muito mais cuidadosas nesse processo”, afirmou Xavier. Segundo ele, a atuação feminina também se destaca na gestão financeira. “As mulheres costumam ter mais propensão para o controle de renda e das anotações financeiras”, acrescentou.

Entre os principais desafios do setor está a gestão das propriedades, especialmente em função da baixa escolaridade média no meio rural. “O desafio é que a escolaridade é muito baixa”, afirmou Xavier. Ele explicou que a Embrapa atua com ferramentas simplificadas e parcerias locais. “Nós desenvolvemos soluções junto com os agricultores, na perspectiva da pesquisa participativa, para que os resultados ganhem escala”, disse.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves