Morte violenta do criador de Call Of Duty é registrada em vídeo e assusta - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Um vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais mostra o grave acidente de carro que resultou na morte de Vince Zampella, um dos criadores da franquia de games Call of Duty, no último domingo (21).

As imagens, divulgadas em primeira mão pelo TMZ, chamaram atenção pela violência da colisão e pela reação desesperada de quem presenciou a cena.

Na publicação, uma Ferrari vermelha aparece deixando um túnel em alta velocidade na Angeles Crest Highway, em Altadena, na Califórnia.

Segundos depois, o motorista perde o controle do veículo, que sai da pista e atinge com força uma barreira de concreto às margens da estrada.

Após a batida, alguns curiosos se aproximam do carro, que ficou completamente destruído e começou a pegar fogo.

De acordo com informações da Patrulha Rodoviária da Califórnia, havia duas pessoas na Ferrari no momento do acidente.

Um dos ocupantes foi arremessado para fora do veículo, enquanto Vince ficou preso nas ferragens.

O trecho é conhecido por atrair motoristas que se arriscam em manobras perigosas e em velocidades elevadas.

Ele morreu ainda no local, e o passageiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Além de cocriador de uma das franquias mais populares da história dos videogames, Vince Zampella ocupava o cargo de vice-presidente da Electronic Arts, comandava a Respawn Entertainment e já havia sido CEO da Infinity Ward.