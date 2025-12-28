InícioEconomia
Caso Master

Dias Toffoli contraria Banco Central e mantém acareação com diretor Aquino

Ministro do STF rejeita recurso do Banco Central e classifica autoridade monetária como "terceiro interessado" no inquérito sobre operação de R$ 12,2 bilhões com o BRB. Entidades do mercado e parlamentares entram na disputa institucional

Por duas vezes, Toffoli rejeitou recursos e manteve acareação entre Vorcaro, Ailton Santos, do BC e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa - (crédito: Gustavo Moreno/STF)
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou, ontem, os embargos de declaração apresentados pelo Banco Central (BC) e manteve a acareação marcada para a próxima terça-feira no inquérito que apura irregularidades envolvendo o Banco Master. A diligência colocará frente a frente o diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos; o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro; e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.

No recurso, o BC alegava omissões e pedia esclarecimentos sobre a natureza jurídica da participação de seu diretor, as divergências que motivariam a acareação, a necessidade de realização presencial e a pressa para marcar o ato em pleno recesso. Na decisão, Toffoli argumentou que a autoridade monetária e Aquino Santos não figuram como investigados, mas sim como "terceiros interessados" no processo, afastando qualquer interpretação de que o BC esteja sob suspeita criminal.

A investigação gira em torno de uma operação de R$ 12,2 bilhões relacionada à tentativa de venda do Master ao BRB, negócio que acabou não sendo concretizado depois que o próprio Banco Central apontou inconsistências técnicas e indícios de irregularidades na análise da transação.

O ministro, porém, afirmou que não há obscuridade nem contradição em sua decisão e determinou que a acareação seja organizada por um juiz auxiliar de seu gabinete e conduzida pela Polícia Federal, com manutenção do sigilo dos autos para evitar prejuízos às investigações.

Ao rebater os argumentos do BC, Toffoli sustentou que a acareação é necessária para confrontar versões divergentes sobre negociações ocorridas entre instituições financeiras sob supervisão da autoridade monetária. O ministro também justificou a urgência do ato, mesmo durante o recesso do Judiciário, ao afirmar que os fatos investigados têm "impacto relevante no sistema financeiro nacional", o que exige resposta rápida do Estado diante do risco sistêmico envolvido.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já havia feito o mesmo pedido de cancelamento. Na avaliação do procurador-geral Paulo Gonet, a acareação seria prematura. Ele sustenta que, pelo Código de Processo Penal, esse tipo de diligência deve ocorrer apenas após depoimentos individuais e quando já existirem contradições objetivamente identificadas. Ainda assim, Toffoli considerou que o conjunto probatório reunido até agora é suficiente para justificar o confronto direto entre os envolvidos.

Apoios

Entidades representativas do sistema financeiro divulgaram nota conjunta em defesa da autoridade monetária. Assinam o documento a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Associação Brasileira de Bancos (ABBC), a Associação Nacional das Instituições de Crédito (Acrefi) e a Zetta, que reúne empresas de serviços financeiros e meios de pagamento. Sem citar diretamente a acareação, as entidades afirmam que "um regulador técnico, independente e com autonomia operacional é essencial para a estabilidade do mercado" e alertam que "qualquer fragilização de suas decisões pode gerar insegurança jurídica e instabilidade, com impacto sobre investidores e depositantes."

No mesmo sentido, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), que representa o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, divulgou manifestação formal em apoio ao Banco Central. A entidade destacou que a autonomia técnica, assegurada pela Constituição e por leis complementares, é condição indispensável para uma supervisão isenta e eficaz, especialmente para preservar a confiança dos cooperados e a solidez das instituições de crédito. Para a OCB, questionamentos devem ocorrer dentro do devido processo legal, sem comprometer as competências do regulador.

CPI

O caso também ganhou tração no Congresso. As deputadas Heloísa Helena (Rede-RJ) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) protocolaram pedido de criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master. No requerimento, elas defendem a apuração não apenas de eventuais crimes dos controladores da instituição, mas também de possíveis conexões com agentes públicos e falhas de órgãos reguladores, citando indícios de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e prejuízos a fundos de previdência de servidores públicos. "Quem for podre, que se quebre", afirmou Heloísa Helena ao justificar a iniciativa.

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) já havia comunicado que vai iniciar a coleta de assinaturas para investigar o Master. Ele deseja incluir na investigação a relação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com a instituição. Após informações de que Moraes teria tentado convencer o presidente do BC, Gabriel Galípolo, a não decretar a liquidação do Master, que usava os serviços advocatícios da esposa do ministro.

 

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Alícia Bernardes e Wal Lima
postado em 28/12/2025 04:23
