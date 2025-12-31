Lula: Brasil termina ano com 'ótimas notícias', com 'recordes sobre recordes' na economia

O presidente Lula e a Petrobras jÃ¡ afirmaram que sÃ£o favorÃ¡veis, enquanto o Ibama ainda quer mais garantias de que a exploraÃ§Ã£o nÃ£o trarÃ¡ prejuÃ­zos e nÃ£o a autoriza. -

Em publicação na sua conta na rede X nesta quarta (31/12) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o País está terminando o ano com "ótimas notícias" nesta última semana, ao que se referiu como superação de "recordes em cima de recordes". Entre as notícias positivas, Lula mencionou a taxa de desemprego, na mínima histórica de 5,2%, bem como o aumento no número de pessoas ocupadas, a 103 milhões.

O presidente destacou também o número de pessoas com carteira assinada (39,4 milhões) assim como o rendimento médio real do trabalhador brasileiro, a R$ 3.574.

"Vamos alcançar a menor inflação acumulada em quatro anos desde o Plano Real", mencionou também Lula na postagem.

Ele ainda citou a alta acumulada pelo Ibovespa no ano (34%) e a "maior valorização do real diante do dólar desde 2016", a 11,1%.

O presidente se referiu ainda ao número de turistas estrangeiros no Brasil (9 milhões) e ao "maior investimento direto líquido no país desde 2012": US$ 84,2 bilhões no acumulado de janeiro a novembro.

"Em 2026, seguiremos comprometidos com um Brasil justo, democrático e soberano. E vamos entregar muito mais", acrescentou o presidente, antes de se despedir com

"um abraço carinhoso e um feliz Ano Novo meu e da Janja para todas as famílias brasileiras".