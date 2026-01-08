"É difícil ter unanimidade", diz Alckmin sobre divergências no acordo Mercosul-UE

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, visitou nesta quinta-feira (8/1) a concessionária Nasa Caminhões, da Volkswagen, em Arniqueira - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)

Em visita a uma concessionária de caminhões em Arniqueira, nesta quinta-feira (8/1), o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, comentou sobre a dificuldade de chegar a um consenso com os países-membros da União Europeia em relação ao acordo com o Mercosul, que pode ser assinado até o fim da semana, apesar de depender ainda da aprovação de pelo menos 15 países do bloco.

“É difícil você ter unanimidade. Agora, nós torcemos para que (a assinatura) ocorra, porque isso é importante para os 27 países da União Europeia e é importante para o Mercosul. Passamos para cinco países, com a entrada da Bolívia, e isso é importante para o mundo”, destacou o vice.

Mais cedo, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o país votará contra o acordo com o bloco sul-americano e acrescentou que foi “negociado por tempo demais com bases excessivamente ultrapassadas”. Outra nação europeia que adiantou o voto contra a parceria foi a Irlanda, que também se junta à Hungria e à Polônia entre os países que se opõem à mudança.

Ainda há a expectativa de que a decisão final sobre o acordo seja resolvida até o fim desta semana. Nesta sexta-feira (9), ocorre o encontro de ministros que integram a Comissão Europeia.

EUA e Venezuela

Ainda durante a visita à concessionária de caminhões, Alckmin comentou sobre a crise na Venezuela e as tratativas com os Estados Unidos em torno do tarifaço. Ele lembrou que o Brasil se posicionou contra o resultado das eleições venezuelanas em 2024 e que reconheceu que houve fraude no sistema, mas ao mesmo tempo condena a intervenção dos EUA no país vizinho.

“O Brasil não concorda com ações que rompem com o direito internacional e, de outro lado, não reconheceu o resultado eleitoral do último pleito da Venezuela. E torce para que a Venezuela cresça, recupere a sua economia e possa crescer”, disse o vice.