UE pode reduzir impostos sobre fertilizantes para garantir acordo com Mercosul

A liberação do gás na atmosfera ocorre devido aos fertilizantes e fezes de animais - (crédito: Silvio AVILA / AFP)

A Comissão Europeia anunciou, nesta quarta-feira (7/1), que vai reduzir tarifas de importação de certos fertilizantes para tentar impulsionar o acordo com o Mercosul. De acordo com o comissário de Comércio, Maros Sefcovic, a proposta prevê zerar as tarifas padrão de 6,5% sobre a ureia e de 5,5% sobre a amônia. Além desta medida, o bloco também pretende impulsionar uma lei que permitiria a suspensão temporária da taxa de carbono nas fronteiras da UE.

Países como Alemanha e Espanha apoiam o uso dessas concessões como uma tentativa de ganhar o apoio de nações resistentes ao acordo, como França, Itália e Hungria. Setor principalmente ligados ao agronegócio desses países europeus temem que a entrada de itens de outro continente, como carne e açúcar, cause impacto na competitividade de seus próprios produtos. A Comissão precisa obter a maioria dos 15 membros da UE para autorizar a assinatura do acordo com o bloco sul-americano.

O comissário de Comércio da UE disse ainda que o bloco pode aprovar uma lei para permitir isenção temporária da taxa de carbono aplicada às importações. Tanto a França quanto a Itália solicitaram que os fertilizantes fossem excluídos dessa taxa. Essa tarifa começou a valer no dia 1º de janeiro e é cobrada pelas emissões de gás carbônico (CO?) emitido na produção de itens como aço e fertilizantes importados. O objetivo da medida seria evitar concorrência “desleal” com os produtos europeus.

Há uma expectativa de que a assinatura do acordo entre os dois blocos possa ocorrer já após a reunião dos embaixadores dos países-membros da UE , prevista para esta sexta-feira (9). A ministra da Agricultura do Chipre – que assumiu em 2026 a presidência rotativa do Conselho da União Europeia –, Maria Panayiotou, disse nesta quarta que o bloco pretende tomar uma decisão sobre o acordo comercial com o Mercosul "até o final da semana".

"Pretendemos discutir e tentar chegar a uma decisão sobre o acordo com o Mercosul e os instrumentos de salvaguarda relacionados no final desta semana", afirmou Panayiotou à imprensa, após uma reunião extraordinária dos ministros da Agricultura em Bruxelas, onde fica a sede do bloco.

