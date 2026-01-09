Custo da construção civil sobe 0,51% em dezembro e fecha 2025 com alta de 5,63%

Mão de obra registrou alta de 0,83% em dezembro, avanço significativo em relação ao mês anterior e ao mesmo período de 2024 - (crédito: Guliza Urustambek kyzy/AFP)

O Índice Nacional da Construção Civil registrou variação de 0,51% em dezembro de 2025, resultado 0,26 ponto percentual acima do observado em novembro, quando ficou em 0,25%. Com isso, o índice acumulou alta de 5,63% no ano e superou em 1,65 ponto percentual o resultado de 2024, que havia sido de 3,98%, de acordo com dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, calculado pelo IBGE.



O custo médio nacional da construção chegou a R$ 1.891,63 por metro quadrado em dezembro. Desse total, R$ 1.078,39 correspondem aos gastos com materiais e R$ 813,24 aos custos de mão de obra. A parcela de materiais apresentou variação de 0,27% no mês e ficou abaixo tanto da taxa registrada em novembro quanto do resultado obesrvado em dezembro do ano anterior.



Já a mão de obra registrou alta de 0,83% em dezembro, avanço significativo em relação ao mês anterior e ao mesmo período de 2024. No acumulado de 2025, os custos subiram 7,63%, enquanto os materiais avançaram 4,20%.

Por região

Na análise regional, o Centro-Oeste encerrou 2025 com a maior alta acumulada entre as grandes regiões, de 6,27%. Em dezembro, os custos por metro quadrado variaram de R$ 1.756,96 no Nordeste a R$ 2.021,12 no Sul. O Sudeste apresentou a maior variação mensal, de 0,97%, influenciado pelas altas nos quatro estados da região e pelos acordos coletivos observados em Minas Gerais.



A região Norte teve a menor variação acumulada em 2025, com alta de 4,62%, e foi a única a apresentar redução em relação ao acumulado de 2024. Já o Centro-Oeste também concentrou a maior aceleração anual do índice.



