Saiba como o acordo com a União Europeia pode beneficiar setores do agro no Brasil

Após aprovação de uma maioria qualificada de países da União Europeia do acordo de livre-comércio com o Mercosul, nesta sexta-feira(9/1), setores do agronegócio brasileiro podem abrir espaço para maior número de exportações. A decisão foi tomada em Bruxelas, com a participação de representantes dos 27 Estados-membros do bloco, encerrando uma negociação que se estendeu por mais de 25 anos.

O possível acordo, que pode ser ratificado ainda este ano, deixa setores em evidencia. A carne bovina, por exemplo, é um dos principais destaques do agronegócio brasileiro na União Europeia. Até novembro de 2025, as vendas ao bloco, por exemplo, somaram US$ 820,15 milhões, alta de 83,2% em relação ao mesmo período de 2024, atrás apenas de China e Estados Unidos.

Também no ano passado, a União Europeia foi o sexto principal destino das exportações brasileiras da carne de frango, com embarques de US$ 457,99 milhões.



Já o açúcar, considerado sensível para os produtores europeus, poderá ampliar sua participação gradualmente, com a redução de tarifas prevista no acordo, embora permaneçam salvaguardas para proteger o mercado interno do bloco.

Outro setor importante é o segmento da soja. A União Europeia ocupou a terceira posição entre os destinos do produto brasileiro em 2025, de janeiro a agosto, com exportações de bilhões 3,28 milhões de toneladas, que geraram US$ 6,15 bilhões em receita.



