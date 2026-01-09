InícioEconomia
Haddad diz que acordo com UE é "histórico" e vê oportunidade para o Brasil

Ministro da Fazenda utilizou as redes sociais para comentar sobre a assinatura dos termos anunciada nesta sexta-feira (9/1): "Uma nova avenida de cooperação se abre nesse momento conturbado"

Chefe da equipe econômica destacou a importância da parceria Mercosul-UE e reforçou o apoio do Brasil ao multilateralismo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia anunciada nesta sexta-feira (9/1) após uma reunião dos embaixadores dos 27 países-membros do bloco europeu, em Bruxelas. O titular da pasta destacou a importância da parceria entre os dois blocos e reforçou o apoio do Brasil ao multilateralismo.

“Acordo histórico, não apenas pelo seu significado econômico, mas sobretudo pelo significado geopolítico. Uma nova avenida de cooperação se abre nesse momento conturbado, mostrando um novo caminho de pluralidade e oportunidade”, escreveu Haddad, no X.

Além do ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia se manifestado, também pelas redes sociais, sobre o acordo que deve ser assinado na próxima semana. “Dia histórico para o multilateralismo. Após 25 anos de negociação, foi aprovado o Acordo entre Mercosul-União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo”, escreveu Lula.

A confirmação sobre a assinatura veio logo após a Itália aceitar os termos do acordo, com a inclusão de uma cláusula de salvaguarda para proteger os produtores do continente a possíveis quedas de preço significativas. Outros países como França, Polônia e Irlanda mantiveram resistência sobre o acordo.

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 09/01/2026 17:18 / atualizado em 09/01/2026 17:19
