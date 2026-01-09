Haddad diz que acordo com UE é "histórico" e vê oportunidade para o Brasil

Chefe da equipe econômica destacou a importância da parceria Mercosul-UE e reforçou o apoio do Brasil ao multilateralismo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia anunciada nesta sexta-feira (9/1) após uma reunião dos embaixadores dos 27 países-membros do bloco europeu, em Bruxelas. O titular da pasta destacou a importância da parceria entre os dois blocos e reforçou o apoio do Brasil ao multilateralismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Acordo histórico, não apenas pelo seu significado econômico, mas sobretudo pelo significado geopolítico. Uma nova avenida de cooperação se abre nesse momento conturbado, mostrando um novo caminho de pluralidade e oportunidade”, escreveu Haddad, no X.

Leia também: Acordo da União Europeia com o Mercosul teve 26 anos de negociações

Além do ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia se manifestado, também pelas redes sociais, sobre o acordo que deve ser assinado na próxima semana. “Dia histórico para o multilateralismo. Após 25 anos de negociação, foi aprovado o Acordo entre Mercosul-União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo”, escreveu Lula.

A confirmação sobre a assinatura veio logo após a Itália aceitar os termos do acordo, com a inclusão de uma cláusula de salvaguarda para proteger os produtores do continente a possíveis quedas de preço significativas. Outros países como França, Polônia e Irlanda mantiveram resistência sobre o acordo.