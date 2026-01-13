Comércio Brasil–Irã chega a US$ 3 bilhões e entra no radar dos EUA

O Irã é o quinto principal destino das exportações nacionais no Oriente Médio - (crédito: mrcolo/Pixabay )

O Brasil manteve um fluxo comercial de aproximadamente US$ 3 bilhões com o Irã em 2025, mesmo com o país do Oriente Médio respondendo por apenas 0,84% das exportações brasileiras totais, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

O tema ganhou nova dimensão após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar na segunda-feira (12/1) a intenção de impor tarifas de 25% a países que mantenham relações comerciais com o Irã.



Segundo o republicano, a cobrança incidirá “sobre todas as transações comerciais realizadas com os Estados Unidos” por esses países, com efeito imediato, embora os detalhes da medida ainda não tenham sido formalmente divulgados pela Casa Branca.

O anúncio elevou o nível de alerta sobre possíveis impactos ao comércio exterior brasileiro, sobretudo no agronegócio, principal beneficiário da relação com Teerã. Em 2025, as vendas brasileiras somaram US$ 2,9 bilhões, consolidando o país como o quinto principal destino das exportações nacionais no Oriente Médio, atrás apenas de Emirados Árabes Unidos, Egito, Turquia e Arábia Saudita.

No ranking global, o Irã ocupa a 31ª posição entre os destinos das exportações brasileiras. Em 2025, o mercado iraniano superou destinos tradicionais como Suíça, África do Sul e Rússia, impulsionado pela forte demanda por commodities agrícolas.

A pauta exportadora é altamente concentrada no agronegócio. Milho e soja responderam por 87,2% das vendas brasileiras ao Irã no ano passado. O milho liderou, com 67,9% do total, mais de US$ 1,9 bilhão, seguido pela soja, com 19,3%, ou cerca de US$ 563 milhões. Açúcares, itens de confeitaria, farelos de soja e petróleo completaram a lista dos principais produtos exportados.

O governo brasileiro informou que acompanha o tema de perto e aguarda a publicação formal da ordem executiva norte-americana para avaliar seus termos e eventuais implicações.