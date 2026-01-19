Executivos do Santander apresentam prioridades de 2026 em Brasília

O road show do Santander estará em Brasília nesta terça e quarta-feira - (crédito: Divulgação)

O vice-presidente de Varejo do Santander, Ede Viani, está percorrendo diferentes regiões do país com o objetivo de estreitar o relacionamento com lideranças locais e apresentar as prioridades do banco para 2026. A iniciativa faz parte da estratégia da instituição de ampliar a presença regional e apoiar o desenvolvimento econômico local.

Durante os encontros, Viani é acompanhado por executivos das principais áreas do banco que atuam junto a clientes pessoas físicas e empresas. A agenda inclui a apresentação de oportunidades relacionadas a crescimento, inovação, gestão e acesso a soluções financeiras ajustadas às necessidades de cada região.

Brasília é considerada estratégica pelo banco

Entre terça-feira (20/1) e quarta-feira (21/1), a agenda ocorre em Brasília, considerada pelo Santander uma praça estratégica. A capital federal se destaca tanto pelo dinamismo econômico quanto pelo papel relevante no cenário nacional. O encontro reúne todos os líderes do banco na região.

Segundo Ede Viani, a proposta é demonstrar o posicionamento da instituição no relacionamento com clientes e empresas. “Com atuação global e investimento em tecnologia e segurança, estamos mostrando, na prática, nosso compromisso de ser um parceiro financeiro de longo prazo para clientes e empresas em todo o País”, afirmou.

De acordo com Eugênio Godoy, diretor da Rede Centro-Oeste e Norte do Santander, a visita também tem caráter de reconhecimento. “Brasília entregou resultados consistentes ao longo de 2025 e nada mais justo do que estarmos presentes para celebrar essas conquistas”, destacou.