Caso Master: BRB descarta "qualquer risco de intervenção" e reafirma solidez

O Banco de Brasília (BRB) afirmou que dispõe de condições financeiras para recompor seu capital caso sejam confirmadas perdas em operações específicas. A instituição, controlada pelo Governo do Distrito Federal, evitou mencionar diretamente a crise do Banco Master.

Em nota, o BRB, que é alvo de apurações relacionadas ao Master, descartou “qualquer risco de intervenção” e informou que estuda a venda de ativos recuperados da instituição investigada para fortalecer sua posição financeira. O banco, que também tem acionistas privados, ressaltou ainda manter suficiência patrimonial e solidez.



Ademais, o BRB destacou que “dispõe de um plano de capital estruturado para cenários de estresse”, o qual, segundo a instituição, “não foi acionado até o momento”, conforme comunicado divulgado na segunda-feira (19/1).

A manifestação ocorre após a circulação de notícias que apontam para uma suposta urgência de aporte de capital na instituição. O banco admite a possibilidade de adotar medidas para reforçar seu capital, mas nega qualquer necessidade imediata.

A instituição afirma que eventuais decisões nesse sentido só serão tomadas após a conclusão das auditorias independentes e das análises do Banco Central, que avaliam as carteiras assumidas do Banco Master. As apurações foram iniciadas após a identificação de fraudes em ativos anteriormente vendidos ao banco estatal, que somavam R$ 12,2 bilhões.

Segundo o banco, as investigações em andamento devem ser finalizadas nas próximas semanas. “Qualquer número não oficial divulgado publicamente é meramente especulativo, não correspondendo à realidade e não possuindo base técnica”, completa.