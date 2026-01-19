Bolsa Família de janeiro começa a ser pago nesta segunda-feira (19)

A Caixa Econômica Federal deu início nesta segunda-feira (19/1) ao pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Neste mês, cerca de 18,8 milhões de famílias serão atendidas pelo programa.

Além do calendário regular, o pagamento foi unificado para beneficiários de nove estados, independentemente do final do NIS. Recebem hoje, também, famílias de localidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública em Santa Catarina, Amazonas, Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Sergipe.



O valor mínimo do benefício é de R$ 600 e estão previstos adicionais conforme a composição familiar. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses. Há ainda acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes ou filhos de 7 a 18 anos e de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.



No modelo tradicional do programa, os pagamentos ocorrem nos últimos 10 dias úteis de cada mês. As informações sobre valores, datas e composição das parcelas podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem.

Cerca de 2 milhões de famílias estão enquadradas na regra de proteção, que permite a manutenção de 50% do valor do benefício por até um ano após o aumento da renda familiar, desde que cada integrante receba até meio salário mínimo.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro