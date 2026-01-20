Flamengo negocia renovação com o BRB em meio ao caso Master

Banco Regional de Brasília (BRB) patrocina o Flamengo desde 2020 - (crédito: Gilvan de Souza/ Flamengo )

O Flamengo caminha para renovar o contrato de patrocínio com o Banco de Brasília (BRB) por mais três temporadas. O acordo em vigor, válido até abril, rende atualmente cerca de R$ 40 milhões por ano ao clube.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, as negociações estão em estágio avançado e o novo vínculo deve alcançar aproximadamente R$ 150 milhões no total, o que corresponde a cerca de R$ 50 milhões por temporada, um valor superior ao praticado no contrato atual.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O avanço das conversas, porém, foi desacelerado por fatores externos ao Flamengo. As tratativas sofreram impacto após a operação da Polícia Federal realizada em novembro, que resultou na prisão de Daniel Vorcaro, então controlador do Banco Master, e no afastamento de Paulo Henrique Costa da presidência do BRB.

Somou-se a isso um alerta recente do Banco Central, que apontou insuficiência patrimonial no BRB em decorrência de operações financeiras envolvendo o Banco Master. O órgão regulador indicou a necessidade de capitalização da instituição, controlada pelo Governo do Distrito Federal, o que também pesou no ritmo das negociações.

Mesmo diante do cenário, o BRB afirmou ter condições financeiras para recompor seu capital. O banco descartou qualquer risco de intervenção e informou que avalia a venda de ativos recuperados do Master para reforçar sua posição financeira.

A parceria entre Flamengo e BRB começou em 2020, com a assinatura de um contrato de três anos para o patrocínio máster da camisa. Segundo a instituição financeira, de atuação regional, o acordo tem sido estratégico e bem-sucedido, por contribuir para a ampliação da presença e da marca do banco em nível nacional.