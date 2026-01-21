Ibovespa ultrapassa 169 mil pontos pela primeira vez e renova recorde histórico

Por volta das 11h55 desta quarta-feira (21/1), o indicador avançava cerca de 2,14% - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, atingiu um novo recorde histórico nesta quarta-feira (21/1), ao ultrapassar pela primeira vez a marca dos 169 mil pontos. Por volta das 11h55, o indicador avançava cerca de 2,14%, em um movimento acompanhado pela queda do dólar, que recua aproximadamente 0,97%, sendo negociado em torno de R$ 5,32.

Os investidores direcionaram a atenção para eventos políticos, institucionais e regulatórios. No cenário internacional, discursos e posicionamentos de lideranças globais, em Davos, influenciam o humor dos mercados. No Brasil, as atenção estão voltadas à decisão do Banco Central de decretar a liquidação extrajudicial da Will Financeira, controladora do Will Bank.

Segundo o BC, a medida foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da empresa. O Will Bank é vinculado ao Banco Master.



A liquidação extrajudicial é um mecanismo de resolução que visa interromper as atividades da instituição e promover sua saída ordenada do Sistema Financeiro Nacional, sendo aplicada em casos de insolvência irreversível ou de infrações graves às normas regulatórias.



