Clientes do Will Bank ficam sem acesso a pagamentos e transações

Instabilidade no aplicativo começou após decreto de liquidação extrajudicial pelo Banco Central

Segundo o Downdetector, plataforma que monitora instabilidades em serviços digitais, houve um pico de de 443 notificações de erro que foram registradas por volta das 21h de terça-feira - (crédito: Foto: ReproduÃ§Ã£o/willbank.com.br)
Clientes do Will Bank relataram dificuldades para realizar pagamentos e movimentações financeiras após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial da instituição. As queixas começaram a aparecer ainda na noite de terça-feira (20/1) e continuaram na manhã desta quarta-feira (21/1).

Segundo o Downdetector, plataforma que monitora instabilidades em serviços digitais, houve um pico de de 443 notificações de erro que foram registradas por volta das 21h de terça-feira.

O volume de reclamações voltou a crescer por volta das 7h desta quarta, indicando a persistência dos problemas e chegou a mais de 100 notificações entre as 9h e as 10h.

A liquidação extrajudicial é um instrumento utilizado pelo Banco Central para interromper as atividades de uma instituição financeira e conduzir sua saída organizada do Sistema Financeiro Nacional. A medida é adotada em situações de insolvência irreversível ou de infrações graves às normas que regem o funcionamento do setor financeiro.

*Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza

 

Pedro José*

Por Pedro José*
postado em 21/01/2026 12:51 / atualizado em 21/01/2026 12:52
