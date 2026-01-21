Clientes do Will Bank ficam sem acesso a pagamentos e transações

Clientes do Will Bank relataram dificuldades para realizar pagamentos e movimentações financeiras após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial da instituição. As queixas começaram a aparecer ainda na noite de terça-feira (20/1) e continuaram na manhã desta quarta-feira (21/1).
Segundo o Downdetector, plataforma que monitora instabilidades em serviços digitais, houve um pico de de 443 notificações de erro que foram registradas por volta das 21h de terça-feira.
Will Bank faliu, já retirou tudo do ar… Mas o aviso da fatura aberta ainda continua pra você não esquecer ???? pic.twitter.com/ujntdtrwWY— Rodolfo (@rodolfolima) January 21, 2026
Eu quero saber cadê a desgraça do meu dinheiro que tava na conta Will bank, tira a porra do ar não dão um caralho de aviso pra eu poder tirar meu dinheiro, o nome disso é roubo e eu vou até o inferno pra conseguir de volta meu dinheiro pic.twitter.com/lBE4TDe2Td— ???? MISS NOTHING ???? (@EuphoricBiitch) January 21, 2026
Will bank simplesmente travou, não se consegue entrar na conta e nem usar o cartão, um absurdo.. acabei descobrindo que faz parte do banco Master.— ???????????????????? ???????????????????????????? ???? (@BruxoArmando) January 20, 2026
O volume de reclamações voltou a crescer por volta das 7h desta quarta, indicando a persistência dos problemas e chegou a mais de 100 notificações entre as 9h e as 10h.
- Leia também: Mastercard suspende uso de cartões do Will Bank
A liquidação extrajudicial é um instrumento utilizado pelo Banco Central para interromper as atividades de uma instituição financeira e conduzir sua saída organizada do Sistema Financeiro Nacional. A medida é adotada em situações de insolvência irreversível ou de infrações graves às normas que regem o funcionamento do setor financeiro.
*Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza
