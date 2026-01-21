Em Davos, Dweck atribui crescimento brasileiro a políticas socioeconômicas de Lula

A ministra Esther Dweck, titular da pasta da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), atribuiu o crescimento econômico do país a políticas sociais e econômicas adotadas desde 2023, pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O Brasil, nos últimos três anos, voltou a crescer um pouco mais rápido do que nos períodos anteriores, inclusive mais próximo da taxa de crescimento mundial. Esse desempenho é resultado de uma combinação de políticas, entre elas uma mudança importante na política externa brasileira”, declarou Dweck, nesta quarta-feira (21/1), durante participação em um painel sobre crescimento econômico da América Latina, promovido pelo Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Leia também: Tarcísio adia visita a Bolsonaro e encontro fica sem nova data

A ministra destacou ações realizadas no terceiro mandato do governo Lula, como reajuste real do salário mínimo, crescimento do emprego, além de incentivos às políticas industriais, investimento público e incentivos às ações da iniciativa privada.

"Os efeitos multiplicadores de políticas sociais fortalecidas, da valorização do salário mínimo e de um mercado de trabalho aquecido — dois lados de uma mesma moeda — reativaram o crescimento, mas sem gerar desequilíbrios, pois a redução de desigualdades também está no centro da agenda de política econômica", reforçou Esther Dweck.

Dados econômicos como arma à reeleição

O discurso da ministra em Davos, sobre alinhar crescimento econômico com avanços sociais, vem sendo usado como estratégia do governo Lula para disputar a reeleição, no pleito de outubro. O presidente, ontem (20), afirmou que o ano de 2026 será usado para que as pessoas comparem suas situações com o anos passados.

“Depois de dois anos de reconstrução, a gente começou a preparar a terra e a plantar. Passamos o ano inteiro de 2025 recuperando este país, plantando as coisas, cuidando da terra, colocando fertilizantes, e agora vamos começar a colheita”, disse o líder petista, em discurso realizado em uma cerimônia de entrega de unidades do Minhas Casa, Minha Vida, no Rio Grande do Sul.