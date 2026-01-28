Compras em outlet dão acesso a complexo aquático por R$ 25 neste verão

O Bali Park é localizado às margens do Lago Corumbá IV - (crédito: Divulgação)

O Outlet Premium Brasília lançou uma campanha de verão que conecta compras e lazer. Em parceria com o Bali Park, resort que abriga a maior praia artificial da América do Sul, a ação permite que clientes adquiram ingressos de Day Use por R$ 25, um valor 90% inferior ao preço original.

A iniciativa ocorre entre 10 de janeiro e 8 de fevereiro e é voltada tanto para moradores do Distrito Federal quanto para o público de Goiás e turistas que circulam pela região.

Como funciona a troca de compras por ingresso

Durante o período da campanha, a cada R$ 400 em compras realizadas no outlet, o consumidor tem direito a comprar um ingresso promocional para o Bali Park.

Para participar, é necessário cadastrar as notas fiscais no site genpromo.com.br. Após o cadastro, o ingresso pode ser retirado em pontos de troca instalados na praça de alimentação ou nas proximidades da loja adidas.

Marcas conhecidas e destino turístico regional

O Outlet Premium Brasília reúne marcas nacionais e internacionais. O Bali Park está localizado às margens do Lago Corumbá IV e conta com estrutura voltada ao público familiar, com atrações aquáticas e áreas de convivência.

Localização e funcionamento

O Outlet Premium Brasília fica em Alexânia (GO), às margens da BR-060, no km 21, a cerca de 60 minutos de Brasília. O espaço funciona diariamente, das 9h às 21h.