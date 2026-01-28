InícioEconomia
MERCADO

Dólar cai abaixo de R$ 5,20 e Ibovespa opera em alta antes do Copom

Mercado acompanha Superquarta com definições de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos

Por volta das 11h30 de hoje (28/1), a moeda estava cotada a R$ 5,1869 - (crédito: Steven Depolo)
Por volta das 11h30 de hoje (28/1), a moeda estava cotada a R$ 5,1869 - (crédito: Steven Depolo)

O dólar opera em queda e segue negociado abaixo de R$ 5,20 nesta quarta-feira (28/1), em meio à expectativa pelas decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Por volta das 11h30, a moeda estava cotada a R$ 5,1869, após mínima de R$ 5,1716 cerca de 10h. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, avançava 1,27%, aos 184.216 pontos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A chamada Superquarta concentra as atenções dos investidores, com reuniões simultâneas das principais instituições financeiras dos dois países. No exterior, o foco está na decisão do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos (Fomc) sobre a taxa básica de juros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O consenso do mercado é de manutenção dos juros no intervalo entre 3,5% e 3,75%. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, há 97% de probabilidade de que o Federal Reserve mantenha os juros inalterados. Investidores também acompanham com atenção as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, em seu primeiro pronunciamento público desde a divulgação da investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre custos de obras em prédios históricos da instituição.

No Brasil, a expectativa majoritária é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) mantenha a Selic em 15%. O mercado, no entanto, analisa o comunicado em busca de sinais sobre o início de um ciclo de cortes nos próximos meses, com parte dos analistas apontando a possibilidade de indicações mais claras a partir de março.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 28/01/2026 11:45
SIGA
x