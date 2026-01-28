Dólar cai abaixo de R$ 5,20 e Ibovespa opera em alta antes do Copom

Por volta das 11h30 de hoje (28/1), a moeda estava cotada a R$ 5,1869 - (crédito: Steven Depolo)

O dólar opera em queda e segue negociado abaixo de R$ 5,20 nesta quarta-feira (28/1), em meio à expectativa pelas decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Por volta das 11h30, a moeda estava cotada a R$ 5,1869, após mínima de R$ 5,1716 cerca de 10h. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, avançava 1,27%, aos 184.216 pontos.

A chamada Superquarta concentra as atenções dos investidores, com reuniões simultâneas das principais instituições financeiras dos dois países. No exterior, o foco está na decisão do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos (Fomc) sobre a taxa básica de juros.

O consenso do mercado é de manutenção dos juros no intervalo entre 3,5% e 3,75%. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, há 97% de probabilidade de que o Federal Reserve mantenha os juros inalterados. Investidores também acompanham com atenção as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, em seu primeiro pronunciamento público desde a divulgação da investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre custos de obras em prédios históricos da instituição.

No Brasil, a expectativa majoritária é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) mantenha a Selic em 15%. O mercado, no entanto, analisa o comunicado em busca de sinais sobre o início de um ciclo de cortes nos próximos meses, com parte dos analistas apontando a possibilidade de indicações mais claras a partir de março.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

