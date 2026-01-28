Copom: BC mantém taxa Selic em 15%; veja detalhes da reunião

A manutenção da Selic pela quinta vez consecutiva corresponde às expectativas do mercado - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros no patamar de 15% ao ano, após o encerramento da reunião desta quarta-feira (28/1). A manutenção da Selic pela quinta vez consecutiva corresponde às expectativas do mercado, que acredita em um corte já na próxima reunião, marcada para os dias 17 e 18 de março.

A taxa nominal segue no mesmo patamar desde o mês de julho de 2025, quando chegou ao maior nível em 19 anos. Diante disso, a taxa real, que desconta a inflação dos últimos 12 meses, ainda está acima dos 10%, o que é considerada uma zona muito superior a de outros países emergentes, como o Brasil.

No comunicado publicado após a reunião, os diretores aponta que o cenário ainda é marcado por uma “elevada incerteza”, que exige uma cautela maior na condução da política monetária. “O Comitê avalia que a estratégia em curso tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Em ambiente de inflação menor e transmissão da política monetária mais evidentes, a estratégia envolve calibração do nível de juros”, destaca.

Apesar da manutenção do tom duro, o Copom sinalizou pela primeira vez de uma maneira mais enfática que pode iniciar o processo de corte dos juros já na próxima reunião, se confirmadas as expectativas dos diretores em relação ao cenário atual. O comitê reforça ainda que manterá uma “restrição adequada” para levar à frente o objetivo de trazer a inflação à meta.

“O compromisso com a meta impõe serenidade quanto ao ritmo e à magnitude do ciclo, que dependerão da evolução de fatores que permitam maior confiança no atingimento da meta para a inflação no horizonte relevante para a condução da política monetária”, acrescenta, o BC, em comunicado.

