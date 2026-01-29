Fazenda nomeia Regis Dudena para a secretaria de Reformas Econômicas

O novo secretário de Reformas é advogado especialista em Direito Público - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

A Secretaria de Reformas Econômicas (SRE) do Ministério da Fazenda passa a ser comandada por Regis Dudena, que até então chefiava a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) na mesma pasta. Ele assume o lugar de Marcos Pinto, que pediu para deixar o cargo ainda no final de 2025 e foi oficialmente exonerado no dia 5 de janeiro. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (29/1) no Diário Oficial da União (DOU).

No período em que esteve à frente do antigo cargo, Dudena contribuiu para levar à frente a regulamentação das bets e casas de apostas online, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2025. A medida tinha o objetivo de coibir a prática ilegal de sites não-autorizados e a evasão fiscal dessas empresas.

O novo secretário de Reformas é advogado especialista em Direito Público e Regulatório e tem graduação em direito pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorado na área de Estudos do Sistema Financeiro Nacional. Também já atuou na Casa Civil da Presidência da República, na área jurídica e na Secretária Executiva.