PF quebra criptografia de celular de Daniel Vorcaro

A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes relacionadas ao Banco Master - (crédito: Divulgação)

A Polícia Federal (PF) submeteu o celular do controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, a uma ferramenta especializada de quebra de criptografia, após o banqueiro se recusar a fornecer a senha do aparelho — um iPhone de última geração — durante depoimento às autoridades.

O material extraído do dispositivo está em fase de compilação e análise pela PF. A previsão é de que os dados sejam encaminhados nos próximos dias ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR).

A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes relacionadas ao Banco Master. O celular analisado apresentava, além da criptografia padrão, uma camada adicional de proteção, o que levou a Polícia Federal a recorrer a ferramentas especializadas para viabilizar o acesso ao conteúdo.

Os softwares utilizados permitem não apenas a abertura de dados protegidos, mas também a recuperação de informações previamente apagadas, ampliando de forma significativa o alcance da perícia técnica.

O uso dessas ferramentas reflete um reforço recente da estrutura tecnológica da PF, que passou a contar com soluções capazes de enfrentar criptografias mais sofisticadas presentes nos modelos mais novos de aparelhos.

CPMI do INSS

A expectativa é de que o ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF, autorize o envio das informações obtidas à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ampliando o acesso do colegiado ao conteúdo considerado sensível para o avanço das apurações.

Vorcaro tem depoimento marcado na comissão para o dia 26, logo após o feriado de carnaval. Nos bastidores, a defesa do banqueiro avalia adotar uma postura cautelosa, limitando as respostas a temas previamente delimitados.

Conforme o requerimento que embasou a convocação, Vorcaro deverá prestar esclarecimentos sobre a atuação do Banco Master no mercado de crédito consignado voltado a aposentados e pensionistas.

O conteúdo extraído do celular é considerado peça central para o avanço das apurações. Além das suspeitas de irregularidades na gestão e nas operações do Banco Master, a Polícia Federal também investiga a possibilidade de que o banqueiro tenha exercido pressão sobre autoridades públicas na tentativa de evitar a liquidação da instituição, o que pode abrir uma nova frente de apuração com desdobramentos criminais e políticos. (RG)