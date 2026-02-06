InícioEconomia
Caso Master

Alvo da PF, Previdência do Amapá investiu R$ 400 milhões no Banco Master

Investimento de alto risco está sob investigação por suspeita de gestão temerária e fraudulenta. Diretor da Amprev e dois membros do comitê de investimentos são alvos de mandados de busca e apreensão

Esquema envolvendo a Amprev levanta dúvidas sobre a segurança e a transparência na gestão dos fundos públicos - (crédito: Wedson Castro/ Amaprev )
Esquema envolvendo a Amprev levanta dúvidas sobre a segurança e a transparência na gestão dos fundos públicos - (crédito: Wedson Castro/ Amaprev )

A Previdência do Amapá investiu R$ 400 milhões em Letras Financeiras (LFs) do Banco Master, operação considerada de alto risco que expôs diretamente os investidores da instituição. O aporte está agora no centro de uma operação da Polícia Federal (PF), que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Macapá nesta sexta-feira (6/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Autorizada pela 4ª Vara da Justiça Federal, a investigação mira o diretor-presidente da Amprev (Amapá Previdência), Jocildo Silva Lemos, e dois membros do comitê de investimentos da entidade. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a apuração, os três teriam votado favoravelmente à aplicação desses recursos em três reuniões realizadas em julho de 2024.

Eles são suspeitos de crimes de gestão temerária e gestão fraudulenta, em um esquema que pode ter colocado em risco milhões do patrimônio previdenciário estadual, levantando dúvidas sobre a segurança e a transparência na gestão dos fundos públicos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 06/02/2026 10:24
SIGA
x