PF analisa vídeos de imóveis de Vorcaro usados para encontros com autoridades

A Polícia Federal (PF) aprofundou a análise de vídeos captados por câmeras de segurança instaladas em imóveis ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, locais onde ele costumava receber autoridades e outros visitantes. As imagens, extraídas dos sistemas de vigilância, foram preservadas em arquivos e copiadas pelos investigadores, passando a integrar o acervo probatório do inquérito.

Em paralelo, peritos da PF conseguiram, na segunda-feira (9/2), romper a criptografia do principal telefone celular de Vorcaro. Durante depoimento prestado em 30 de dezembro do ano passado, o banqueiro se recusou a fornecer a senha do aparelho. Na ocasião, as tentativas iniciais de acesso não tiveram sucesso devido à existência de uma camada adicional de proteção, típica de modelos mais recentes.



O avanço nas investigações ocorreu após a corporação adquirir, recentemente, softwares especializados capazes de quebrar os sistemas de criptografia mais modernos. A tecnologia permite não apenas o acesso ao conteúdo protegido, mas também a recuperação de informações que tenham sido apagadas pelo proprietário do dispositivo.

Com os dados já disponíveis, os investigadores passaram a examinar os registros de entrada e saída captados pelas câmeras de segurança dos imóveis. O material de maior interesse para a PF é o mapeamento das visitas recebidas por Vorcaro ao longo do período investigado.

Embora o simples contato com autoridades ou terceiros não caracterize crime, os agentes avaliam que o cruzamento dessas informações pode reforçar o conjunto probatório, ajudando a sustentar eventuais vínculos e relações relevantes para o avanço das apurações.