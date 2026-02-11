É preciso aprimorar regulação para evitar novos erros, diz Galípolo

Para os próximos anos, segundo Galípolo, a atuação da instituição estará centrada na preservação da estabilidade e no cumprimento de seu mandato principal - (crédito: Platobr Politica)

Em meio à repercussão do caso envolvendo o Banco Master, o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta quarta-feira (11/2) que a autoridade monetária precisa aperfeiçoar de forma contínua os mecanismos de regulação e supervisão para evitar a repetição de falhas no sistema financeiro.

Segundo ele, episódios recentes — entre eles o do Master e incidentes de segurança cibernética que atingiram instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN) — reforçam a necessidade de vigilância permanente.



"Queria dizer para vocês que não vai voltar a acontecer uma liquidação de banco ou que não pode voltar a acontecer um incidente, mas isso é meio doping e antidoping, polícia e ladrão. Você fecha uma porta, ele vai tentar outro caminho. O que a gente precisa é estar aprimorando e melhorando para que não voltem a ocorrer os mesmos erros", disse.

Ele reiterou que o aprimoramento da regulação já integra a pauta prioritária do Banco Central. Para os próximos anos, segundo Galípolo, a atuação da instituição estará centrada na preservação da estabilidade e no cumprimento de seu mandato principal.

“A gente avançou muito no ponto de competição, de inclusão financeira, de tecnologia, graças à agenda do Banco Central, e graças à inovação que existe, à capacidade inovativa e de empreendedorismo que existe dentro do mercado financeiro brasileiro. Agora é um momento em que o Banco Central entende que ele precisa centrar na estabilidade, que é o seu mandato central”, afirmou.



Galípolo também ressaltou o apoio recebido do mercado e da opinião pública na condução dos trabalhos do Banco Central, classificando esse respaldo como importante para garantir uma atuação técnica e independente da autoridade monetária.

