Curso gratuito orienta uso de turbopulverizador

Produtores rurais e profissionais do campo passam a contar com um novo curso on-line e gratuito sobre o uso de turbopulverizadores, equipamentos utilizados na aplicação de defensivos agrícolas em culturas perenes, como café e frutas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O módulo foi lançado pela CropLife Brasil em parceria com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) e integra o programa Aplicador Legal. O conteúdo está disponível nas plataformas digitais das duas entidades.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Economia Presidente da Amprev renuncia em meio à investigação da PF sobre aporte de R$ 400 milhões
- Economia É preciso aprimorar regulação para evitar novos erros, diz Galípolo
- Economia Ibovespa renova recorde histórico, aos 190 mil pontos; dólar cai
- Economia Galípolo defende meta de inflação de 3% e questiona juros elevados
- Economia Fila do INSS chega a 3 milhões de pessoas
- Economia FGC está em busca de R$ 55 bilhões
O turbopulverizador é um equipamento que utiliza fluxo de ar para distribuir o produto nas plantas, permitindo maior alcance e cobertura, especialmente em lavouras permanentes. Segundo as entidades, o uso correto da tecnologia pode aumentar a eficiência do controle de pragas e doenças, além de reduzir desperdícios.
"Quando a gente fala em culturas perenes, a tecnologia do turbopulverizador é extremamente utilizada. São operações bastante complexas, com várias aplicações de defensivo ao longo do ciclo, que exigem conhecimento técnico do produtor. O módulo traz tópicos relacionados à regulagem, à calibração, à manutenção e às boas práticas, que vão impactar diretamente na eficiência do controle. Além disso, vão auxiliar a reduzir o desperdício de produto e garantir a segurança da operação. O conteúdo vem justamente para apoiar o aplicador, trazendo orientações mais práticas e técnicas para melhorar a qualidade na hora da aplicação", explica o coordenador de Sustentabilidade da CropLife Brasil, Pedro Duarte.
O novo módulo reúne nove videoaulas técnicas e um e-book complementar. Ao final, o participante realiza um questionário de avaliação. Para ter acesso ao conteúdo, é necessário concluir previamente os módulos introdutórios da plataforma escolhida.
As aulas abordam:
- Tipos de turbopulverizadores disponíveis no mercado
- Componentes e indicações de uso
- Regulagem e calibração do equipamento
- Ajustes operacionais e configuração do fluxo de ar
- Manutenção, limpeza e inspeções periódicas
- Medidas para reduzir a chamada “deriva” — quando o produto aplicado se dispersa para fora da área-alvo
- O curso também oferece certificação, que pode ser incluída no currículo do participante.
- Capacitação e exigências regulatórias
-
De acordo com as entidades responsáveis, o objetivo é ampliar o acesso à informação técnica e apoiar a rotina do agricultor, especialmente em operações consideradas mais complexas, como as realizadas em culturas perenes, que exigem diversas aplicações ao longo do ciclo produtivo.
O treinamento faz parte de um conjunto de cursos já disponíveis sobre pulverizador costal e equipamento tratorizado com barras. Todos seguem as normas e exigências previstas na regulamentação vigente.
Parceria no setor de defensivos
O Sindiveg atua há mais de 80 anos na representação da indústria de defensivos agrícolas no Brasil. Já a CropLife Brasil, criada em 2019, reúne empresas ligadas a defensivos químicos, bioinsumos, biotecnologia e germoplasma.
Segundo as entidades, a iniciativa reforça a oferta de conteúdos técnicos gratuitos e amplia a capacitação dos profissionais envolvidos na aplicação de tecnologias agrícolas no país.