Curso gratuito orienta uso de turbopulverizador

Produtores rurais e profissionais do campo passam a contar com um novo curso on-line e gratuito sobre o uso de turbopulverizadores, equipamentos utilizados na aplicação de defensivos agrícolas em culturas perenes, como café e frutas.

O módulo foi lançado pela CropLife Brasil em parceria com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) e integra o programa Aplicador Legal. O conteúdo está disponível nas plataformas digitais das duas entidades.

O turbopulverizador é um equipamento que utiliza fluxo de ar para distribuir o produto nas plantas, permitindo maior alcance e cobertura, especialmente em lavouras permanentes. Segundo as entidades, o uso correto da tecnologia pode aumentar a eficiência do controle de pragas e doenças, além de reduzir desperdícios.

"Quando a gente fala em culturas perenes, a tecnologia do turbopulverizador é extremamente utilizada. São operações bastante complexas, com várias aplicações de defensivo ao longo do ciclo, que exigem conhecimento técnico do produtor. O módulo traz tópicos relacionados à regulagem, à calibração, à manutenção e às boas práticas, que vão impactar diretamente na eficiência do controle. Além disso, vão auxiliar a reduzir o desperdício de produto e garantir a segurança da operação. O conteúdo vem justamente para apoiar o aplicador, trazendo orientações mais práticas e técnicas para melhorar a qualidade na hora da aplicação", explica o coordenador de Sustentabilidade da CropLife Brasil, Pedro Duarte.

O novo módulo reúne nove videoaulas técnicas e um e-book complementar. Ao final, o participante realiza um questionário de avaliação. Para ter acesso ao conteúdo, é necessário concluir previamente os módulos introdutórios da plataforma escolhida.

As aulas abordam:

Tipos de turbopulverizadores disponíveis no mercado

Componentes e indicações de uso

Regulagem e calibração do equipamento

Ajustes operacionais e configuração do fluxo de ar

Manutenção, limpeza e inspeções periódicas

Medidas para reduzir a chamada “deriva” — quando o produto aplicado se dispersa para fora da área-alvo

O curso também oferece certificação, que pode ser incluída no currículo do participante.

Capacitação e exigências regulatórias



De acordo com as entidades responsáveis, o objetivo é ampliar o acesso à informação técnica e apoiar a rotina do agricultor, especialmente em operações consideradas mais complexas, como as realizadas em culturas perenes, que exigem diversas aplicações ao longo do ciclo produtivo.

O treinamento faz parte de um conjunto de cursos já disponíveis sobre pulverizador costal e equipamento tratorizado com barras. Todos seguem as normas e exigências previstas na regulamentação vigente.

Parceria no setor de defensivos

O Sindiveg atua há mais de 80 anos na representação da indústria de defensivos agrícolas no Brasil. Já a CropLife Brasil, criada em 2019, reúne empresas ligadas a defensivos químicos, bioinsumos, biotecnologia e germoplasma.

Segundo as entidades, a iniciativa reforça a oferta de conteúdos técnicos gratuitos e amplia a capacitação dos profissionais envolvidos na aplicação de tecnologias agrícolas no país.