Paramount fecha acordo para comprar Warner Bros por US$ 110 bi

A Paramount Skydance anunciou nesta sexta-feira (27) que adquirirá a Warner Bros. Discovery em um acordo de US$ 110 bilhões (R$ 566 bilhões), após superar a Netflix em uma dura disputa de ofertas.

A entidade resultante da fusão incluirá os estúdios de Hollywood Warner Bros. e Paramount, bem como o canal de notícias CNN e os serviços de streaming HBO Max e Paramount+, segundo um comunicado.

"Nossa busca pela Warner Bros. Discovery estava orientada por um propósito claro: honrar o legado de duas empresas icônicas enquanto aceleramos nossa visão de construir uma companhia de mídia e entretenimento de próxima geração", declarou o presidente e diretor-executivo da Paramount, David Ellison.