Haddad diz que BC mudou tratamento ao Master após troca de gestão

Em entrevista ao Flow Podcast, ministro da Fazenda apontou que emissões descontroladas de CDBs ocorreram em 'vácuo regulatório' da administração anterior; BC agora revisa normas para evitar novos casos

Segundo o chefe da Fazenda, o problema central envolveu emissões sem controle de Certificados de Depósito Bancário - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta sexta-feira (27/2), que o Banco Central (BC) alterou completamente sua postura e tratamento em relação ao Banco Master após a mudança no comando da autoridade monetária. Em entrevista ao Flow Podcast, o ministro assegurou que o rigor aumentou desde que a gestão de Gabriel Galípolo assumiu, em contraste com o período anterior.

Ao ser questionado pelo apresentador Igor Coelho, conhecido como Igor3K, sobre ninguém ter percebido o que estava acontecendo antes da fraude estourar, Haddad afirmou que, desde que houve a troca da gestão do BC, “o tratamento com o Banco Master mudou completamente”.

O titular da Fazenda frisou que a alta na emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) acontecia na gestão anterior à de Gabriel Galípolo e, assim que o novo presidente do BC assumiu, a fiscalização foi iniciada, resultando na liquidação do Master e na prisão de Daniel Vorcaro.

“Eu, se fosse investigador, estaria querendo saber: como esse negócio ganhou essa proporção? Ninguém viu esse 'abacaxi' crescer dessa maneira?”, perguntou Haddad.

Segundo o chefe da Fazenda, o problema central envolveu emissões sem controle de CDBs. Ele apontou que essas operações ocorreram durante a gestão da autoridade monetária que antecedeu a Galípolo.

Haddad afirmou que Daniel Vorcaro — dono do Master — identificou uma “brecha na legislação” e operou se aproveitando desse “vácuo regulatório” para realizar tais emissões. Como consequência direta do caso, o BC está atualmente realizando uma revisão completa de suas normas.

O objetivo dessa reformulação, segundo o ministro, é fechar as brechas legislativas encontradas e garantir que casos semelhantes de descontrole em emissões bancárias não voltem a ocorrer no Sistema Financeiro Nacional.

Por Iago Mac Cord
postado em 27/02/2026 21:07
