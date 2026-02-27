Haddad diz que BC mudou tratamento ao Master após troca de gestão

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta sexta-feira (27/2), que o Banco Central (BC) alterou completamente sua postura e tratamento em relação ao Banco Master após a mudança no comando da autoridade monetária. Em entrevista ao Flow Podcast, o ministro assegurou que o rigor aumentou desde que a gestão de Gabriel Galípolo assumiu, em contraste com o período anterior.
Ao ser questionado pelo apresentador Igor Coelho, conhecido como Igor3K, sobre ninguém ter percebido o que estava acontecendo antes da fraude estourar, Haddad afirmou que, desde que houve a troca da gestão do BC, “o tratamento com o Banco Master mudou completamente”.
O titular da Fazenda frisou que a alta na emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) acontecia na gestão anterior à de Gabriel Galípolo e, assim que o novo presidente do BC assumiu, a fiscalização foi iniciada, resultando na liquidação do Master e na prisão de Daniel Vorcaro.
“Eu, se fosse investigador, estaria querendo saber: como esse negócio ganhou essa proporção? Ninguém viu esse 'abacaxi' crescer dessa maneira?”, perguntou Haddad.
Segundo o chefe da Fazenda, o problema central envolveu emissões sem controle de CDBs. Ele apontou que essas operações ocorreram durante a gestão da autoridade monetária que antecedeu a Galípolo.
Haddad afirmou que Daniel Vorcaro — dono do Master — identificou uma “brecha na legislação” e operou se aproveitando desse “vácuo regulatório” para realizar tais emissões. Como consequência direta do caso, o BC está atualmente realizando uma revisão completa de suas normas.
O objetivo dessa reformulação, segundo o ministro, é fechar as brechas legislativas encontradas e garantir que casos semelhantes de descontrole em emissões bancárias não voltem a ocorrer no Sistema Financeiro Nacional.
