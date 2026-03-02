Boletim Focus reduz projeção da Selic e do dólar para 2026

Para os anos seguintes, as expectativas do mercado indicam estabilidade no cenário de juros - (crédito: Antonio Cruz / Agência Brasil)

Economistas do mercado financeiro reduziram novamente as projeções para a taxa básica de juros e para o dólar em 2026. Segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (2/3) pelo Banco Central, a estimativa para a Selic neste ano recuou para 12%, marcando a segunda semana consecutiva de queda nas previsões.

Para os anos seguintes, as expectativas do mercado indicam estabilidade no cenário de juros. A projeção para 2027 foi mantida em 10,50%, enquanto a estimativa para 2028 segue em 10%. Já para 2029, a taxa básica continua projetada em 9,50%, sinalizando a expectativa de uma trajetória gradual de acomodação da política monetária no médio e longo prazo.



Em relação ao câmbio, a estimativa para o dólar em 2026 recuou para R$ 5,42, também marcando a segunda queda consecutiva nas previsões. Para 2027, o mercado manteve a expectativa em R$ 5,50, mesmo patamar projetado para 2028 e 2029.

Inflação

As expectativas para a inflação seguem ancoradas no horizonte da pesquisa. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 foi mantida em 3,91%, indicando estabilidade nas estimativas do mercado. Para 2027, houve leve ajuste para baixo, com a taxa passando de 3,80% para 3,79%. Já para 2028 e 2029, as previsões permanecem em 3,50%.

PIB

As projeções para a atividade também econômica indicam estabilidade. A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 foi mantida em 1,82%, sinalizando expectativas de expansão moderada da economia brasileira. Para 2027, a previsão também permaneceu inalterada, em 1,80%. Já para 2028, o mercado projeta avanço de 2,00%, patamar que se repete em 2029.