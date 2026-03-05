Sindicato do BC pede apuração rigorosa na Operação Compliance Zero

Dois servidores de carreira do BC foram afastados por decisão judicial na terceira fase da Operação Compliance Zero - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) afirmou acompanhar com atenção os desdobramentos das investigações relacionadas à chamada Operação Compliance Zero e suas conexões com a liquidação extrajudicial do Banco Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em nota divulgada nesta quinta-feira (5/3), a entidade declarou que, sem entrar no mérito das apurações em andamento, reafirma o compromisso com a institucionalidade do Banco Central e com o respeito às decisões das autoridades competentes.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Banco Central se pronuncia sobre servidores suspeitos de propina com Vorcaro

Segundo o sindicato, é fundamental que os fatos sejam esclarecidos com observância ao devido processo legal. “Consideramos que é fundamental que os fatos sejam integralmente esclarecidos, com estrita observância do devido processo legal, do direito ao contraditório e da ampla defesa”, destacou a entidade, acrescentando que essas garantias são essenciais para a legitimidade das decisões e para a segurança jurídica das instituições públicas.

Dois servidores de carreira do BC foram afastados por decisão judicial na terceira fase da Operação Compliance Zero, etapa da investigação também resultou na prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Master. Foram afastados Paulo Sérgio Neves de Sousa, ex-diretor de Fiscalização da autarquia, e Bellini Santana, ex-chefe de departamento da área de supervisão bancária.

Ambos são investigados por suspeita de atuação irregular na fiscalização do Banco Master antes da liquidação da instituição, decretada após o agravamento da crise financeira do banco.

O Sinal também declarou confiar na solidez institucional da autoridade monetária e na atuação dos órgãos responsáveis pela apuração. “Confiamos na solidez institucional do Banco Central do Brasil, na qualidade técnica e ética de seu corpo funcional e na atuação dos órgãos responsáveis pela apuração”, afirmou.

A entidade acrescentou que, caso sejam confirmadas irregularidades, as medidas previstas em lei devem ser aplicadas, “assegurando-se a responsabilização de quem de direito e a preservação da credibilidade da instituição perante a sociedade”.