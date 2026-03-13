Exportações do agronegócio somam US$ 12,05 bilhões em fevereiro

As exportações do agronegócio brasileiro somaram US$ 12,05 bilhões em fevereiro de 2026, maior valor registrado no mês, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Agricultura na última quinta-feira (12/3). O resultado representou crescimento de 7,4% em comparação com fevereiro de 2025.
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O montante correspondeu a 45,8% de todas as exportações brasileiras no período. De acordo com o ministério, o avanço ocorreu principalmente pelo aumento de 9% no volume embarcado, apesar da redução de 1,5% no preço médio internacional dos produtos.
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No mesmo período, as importações de produtos agropecuários totalizaram US$ 1,5 bilhão, valor 9,1% inferior ao registrado no mesmo mês do ano anterior. Assim, o superávit da balança comercial do agronegócio chegou a US$ 10,5 bilhões.
Entre os principais destinos das exportações, a China permaneceu como o maior mercado comprador, com US$ 3,6 bilhões, o equivalente a 30,5% do total exportado. A União Europeia aparece na sequência, com US$ 1,8 bilhão, seguida pelos Estados Unidos, com US$ 802,9 milhões.
Entre os segmentos com maior participação nas vendas externas, o complexo soja liderou com US$ 3,78 bilhões, representando 31,4% das exportações do setor. Na sequência aparecem proteínas animais, com US$ 2,7 bilhões, e produtos florestais, com US$ 1,27 bilhão.
*Estagiário sob a supervisão de Aline Gouveia
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