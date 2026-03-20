Como usar o 13º do INSS para quitar dívidas? Veja o passo a passo

A antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, confirmada pelo governo federal, representa uma excelente oportunidade para organizar a vida financeira. A medida injetará R$ 78,2 bilhões na economia e pode ser a chave para quitar dívidas e começar a respirar mais aliviado.

O uso inteligente do abono natalino exige planejamento. Antes de gastar, é essencial ter um mapa claro da sua situação financeira. Com organização, é possível usar o recurso para eliminar juros altos e obter descontos significativos, evitando que a quantia se perca em gastos não essenciais.

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Quem tem direito e quando recebe?

Além de aposentados e pensionistas, também têm direito ao adiantamento os segurados que recebem auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão. O pagamento será feito em duas parcelas, seguindo o calendário habitual do INSS:

Primeira parcela: paga entre 24 de abril e 8 de maio.

Segunda parcela: paga entre 25 de maio e 8 de junho.

Passo a passo para usar o 13º e quitar dívidas

1. Faça um diagnóstico financeiro

O primeiro passo é listar todas as suas dívidas. Anote em um caderno ou planilha quem são os credores, o valor total devido, a taxa de juros de cada débito e o valor mínimo da parcela. Inclua tudo: cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais e carnês de lojas.

2. Defina as prioridades

Com a lista completa, organize as dívidas da mais cara para a mais barata. As contas com os juros mais altos, como as do rotativo do cartão de crédito e do cheque especial, devem ser a prioridade máxima, pois são as que crescem mais rapidamente e comprometem a maior parte da sua renda.

3. Negocie com os credores

Com o dinheiro do 13º em mãos, você ganha poder de negociação. Entre em contato com as empresas para as quais você deve e proponha um acordo para pagamento à vista. Credores costumam oferecer bons descontos sobre juros e multas para quem se dispõe a liquidar o débito de uma só vez.

4. Cuidado com novas dívidas

Neste período, é comum o aumento de ofertas de crédito consignado. Fique atento para não trocar uma dívida por outra que pareça mais vantajosa, mas que pode comprometer seu orçamento a longo prazo. Se após quitar as contas mais urgentes sobrar algum dinheiro, considere criar uma pequena reserva de emergência em vez de fazer novas compras.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.