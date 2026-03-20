BC detecta vazamento de mais de 28 mil chaves Pix da Pefisa

Sinalização do BC de que a Selic deve começar a cair vem acompanhada da ressalva de que o objetivo é levar a inflação à meta de 3% ao ano - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Banco Central informou, nesta sexta-feira (20/3), que identificou o vazamento de dados cadastrais vinculados a 28.203 chaves Pix de clientes da Pefisa, fintech e braço financeiro do grupo Pernambucanas, responsável pelo desenvolvimento e gestão de cartões, empréstimo pessoal, seguros e Conta Digital Pernambucanas.

De acordo com informações do BC, o incidente ocorreu no período de 20 de agosto de 2025 até 27 de fevereiro de 2026. Os dados vazados incluem nome de usuário, Cadastro da Pessoa Física (CPF), instituição de relacionamento, número da agência, número e tipo da conta, data de abertura da conta, data de criação e de posse da chave Pix.

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Este é o segundo vazamento de dados de chaves Pix registrado pelo BC apenas no mês de março. O anterior, ocorrido no dia 1º, envolveu dados cadastrais de 93 chaves Pix do Ministério Público do Estado de Goiás.

No ano, o terceiro vazamento de dados registrado pelo BC ocorreu no entre clientes do Banco Agibank. Foram contabilizados os vazamentos de 5.290 chaves Pix, como nome de usuário, CPF com máscara, instituição de relacionamento, número da agência e número e tipo de conta.

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