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ORIENTE MÉDIO

Petróleo recua mais de 10% após sinalização dos EUA sobre Irã

Mercados reagem a possível redução de tensões no Oriente Médio

O barril do tipo Brent recuou 11,00% por volta das 15h50 desta segunda-feira (23/3) e chegou a US$ 94,80 - (crédito: Petrobras)
O barril do tipo Brent recuou 11,00% por volta das 15h50 desta segunda-feira (23/3) e chegou a US$ 94,80 - (crédito: Petrobras)

Os preços internacionais do petróleo registraram queda nesta segunda-feira (23/3) após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o adiamento de ações militares contra o Irã. O barril do tipo Brent recuou 11,00% por volta das 15h50 e chegou a US$ 94,80. Já o West Texas Intermediate caiu 10.77%, chegando a US$ 87,56.

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A queda ocorreu após Trump afirmar que decidiu adiar qualquer ataque a usinas e infraestruturas de energia iranianas. Segundo ele, houve “conversas muito boas e produtivas” com Teerã, com o objetivo de buscar uma resolução para o conflito no Oriente Médio.

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A sinalização reduziu o risco imediato de interrupções no fornecimento global de petróleo, o que pressionou os preços para baixo. Na Europa, as bolsas reagiram ao movimento e passaram a registrar alta após perdas superiores a 2% ao longo do dia.

O diretor da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, afirmou que a economia global enfrenta uma ameaça relevante com a continuidade do conflito. Segundo ele, ao menos 40 ativos de energia na região foram danificados.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 23/03/2026 16:06 / atualizado em 23/03/2026 16:09
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