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Conselho do FGTS eleva limites do Minha Casa, Minha Vida

Renda pode chegar a R$ 13 mil e valor máximo do imóvel sobe para R$ 600 mil. Ontem, o governo distribuiu chaves para 2.215 famílias, com investimento total de R$ 206,4 milhões

A Faixa 1 do programa passa a contemplar famílias com rendas de até R$ 3.200 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
A Faixa 1 do programa passa a contemplar famílias com rendas de até R$ 3.200 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O Conselho Curador do FGTS aprovou, nesta terça-feira (24), a ampliação dos limites para aquisão de casa própria pelo Minha Casa, Minha Vida. O anúncio foi feito em cerimônia de entrega de chaves para 2.215 novas famílias.

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A Faixa 1 do programa, que até agora era destinada a famílias com renda de até R$ 2.850, passa a contemplar famílias com rendas de até R$ 3.200. Na Faixa 2, o teto saltou de R$ 4.700 para R$ 5.000, enquanto a Faixa 3 passou de R$ 8.600 para R$ 9.600.

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Voltada para a classe média, a Faixa 4 teve o limite de renda reajustado de R$ 12 mil para R$ 13 mil. Nas faixas 3 e 4, o limites de financiamento também foram ampliados. Na Faixa 3 o valor saiu de R$ 350 mil para R$ 400 mil e na Faixa 4, de R$ 500 mil para R$ 600 mil.

A cerimônia de entrega das novas unidades ocorreu de forma simultânea no Palácio do Planalto e em três das cidades beneficiadas. Segundo o Planalto, as moradias vão beneficiar mais de 8,8 mil pessoas.

Em Brasília, a solenidade foi conduzida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Enquanto isso, outras cerimônias ocorreram em cidades beneficiadas, comandadas pelos ministros Jader Filho (Cidades), André de Paula (Pesca), e pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Na cerimônia remota, em Santarém, o ministro Jader Filho destacou a ampliação dos limites de renda e dos valores de financiamento. "Hoje é um dia muito especial também porque o Conselho Curador do FGTS acabou de fazer a atualização da renda. O que significa isso? A possibilidade de que mais famílias acessem o sonho da casa própria", disse o ministro. 

Já Lula afirmou que pretende acelerar o processo de entregas, por causa do calendário eleitoral. "Quero ver se eu consigo entregar o máximo de casas, e eu tenho vários ministros que vão ter que sair por conta da lei", disse. Ele destacou que o programa criou empregos e impulsionou a construção civil. Rui Costa lembrou que o governo terminará o ano com 3 milhões de casas contratadas. "Quase todos os municípios brasileiros têm, pelo menos, 20 casas, 50 casas do Minha Casa, Minha Vida", comentou o chefe da Casa Civil.

Economia

Na cerimônia em Brasília, o presidente da Caixa Econômica Federal destacou a relevância do Minha Casa, Minha Vida para o fortalecimento da economia brasileira, além da realização dos sonhos de moradia das pessoas que recebem as unidades habitacionais. "Antes do Minha Casa Minha Vida, a representação do crédito imobiliário, comparativamente ao PIB do Brasil, era em torno de 2%. Com o Minha Casa, Minha Vida, esse crescimento da participação do crédito imobiliário na economia do Brasil salta para 7,5%. Hoje, ultrapassa 10% do PIB nacional", afirmou Carlos Vieira.

As unidades foram entregues em cinco cidades. Em Santarém (PA), onde ocorreu a maior entrega, foram 1.408 apartamentos, com investimento federal de R$ 116,3 milhões. Em Dias d'Ávila (BA), foram entregues 148 unidades, com aporte de R$ 21,83 milhões. Em Rio Largo (AL), são 609 casas, com R$ 64,5 milhões de investimento. E, em São Brás (AL), 50 unidades foram construídas com R$ 3,75 milhões em recursos federais.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 25/03/2026 03:29
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