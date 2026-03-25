Conselho do FGTS eleva limites do Minha Casa, Minha Vida

O Conselho Curador do FGTS aprovou, nesta terça-feira (24), a ampliação dos limites para aquisão de casa própria pelo Minha Casa, Minha Vida. O anúncio foi feito em cerimônia de entrega de chaves para 2.215 novas famílias.

A Faixa 1 do programa, que até agora era destinada a famílias com renda de até R$ 2.850, passa a contemplar famílias com rendas de até R$ 3.200. Na Faixa 2, o teto saltou de R$ 4.700 para R$ 5.000, enquanto a Faixa 3 passou de R$ 8.600 para R$ 9.600.

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Voltada para a classe média, a Faixa 4 teve o limite de renda reajustado de R$ 12 mil para R$ 13 mil. Nas faixas 3 e 4, o limites de financiamento também foram ampliados. Na Faixa 3 o valor saiu de R$ 350 mil para R$ 400 mil e na Faixa 4, de R$ 500 mil para R$ 600 mil.

A cerimônia de entrega das novas unidades ocorreu de forma simultânea no Palácio do Planalto e em três das cidades beneficiadas. Segundo o Planalto, as moradias vão beneficiar mais de 8,8 mil pessoas.

Em Brasília, a solenidade foi conduzida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Enquanto isso, outras cerimônias ocorreram em cidades beneficiadas, comandadas pelos ministros Jader Filho (Cidades), André de Paula (Pesca), e pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Na cerimônia remota, em Santarém, o ministro Jader Filho destacou a ampliação dos limites de renda e dos valores de financiamento. "Hoje é um dia muito especial também porque o Conselho Curador do FGTS acabou de fazer a atualização da renda. O que significa isso? A possibilidade de que mais famílias acessem o sonho da casa própria", disse o ministro.

Já Lula afirmou que pretende acelerar o processo de entregas, por causa do calendário eleitoral. "Quero ver se eu consigo entregar o máximo de casas, e eu tenho vários ministros que vão ter que sair por conta da lei", disse. Ele destacou que o programa criou empregos e impulsionou a construção civil. Rui Costa lembrou que o governo terminará o ano com 3 milhões de casas contratadas. "Quase todos os municípios brasileiros têm, pelo menos, 20 casas, 50 casas do Minha Casa, Minha Vida", comentou o chefe da Casa Civil.

Economia

Na cerimônia em Brasília, o presidente da Caixa Econômica Federal destacou a relevância do Minha Casa, Minha Vida para o fortalecimento da economia brasileira, além da realização dos sonhos de moradia das pessoas que recebem as unidades habitacionais. "Antes do Minha Casa Minha Vida, a representação do crédito imobiliário, comparativamente ao PIB do Brasil, era em torno de 2%. Com o Minha Casa, Minha Vida, esse crescimento da participação do crédito imobiliário na economia do Brasil salta para 7,5%. Hoje, ultrapassa 10% do PIB nacional", afirmou Carlos Vieira.

As unidades foram entregues em cinco cidades. Em Santarém (PA), onde ocorreu a maior entrega, foram 1.408 apartamentos, com investimento federal de R$ 116,3 milhões. Em Dias d'Ávila (BA), foram entregues 148 unidades, com aporte de R$ 21,83 milhões. Em Rio Largo (AL), são 609 casas, com R$ 64,5 milhões de investimento. E, em São Brás (AL), 50 unidades foram construídas com R$ 3,75 milhões em recursos federais.