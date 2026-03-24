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Moradia

Minha Casa, Minha Vida: Lula entrega 2,2 mil unidades em cerimônia no Planalto

Em discurso, presidente afirmou querer entregar o "máximo de casas" apesar da saída de ministros do governo a partir da semana que vem

Petista ao lado do presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Petista ao lado do presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou nesta terça-feira (24/3) 2.215 unidades do Minha Casa, Minha Vida em cinco municípios. As solenidades ocorreram de forma simultânea no Palácio do Planalto e nas cidades beneficiadas: Santarém (PA), Dias d’Ávila (BA), Rio Largo (AL) e São Brás (AL).

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Segundo o Planalto, as moradias vão beneficiar mais de 8,8 mil pessoas. Durante a cerimônia, o petista declarou que quer entregar “o máximo de casas” que puder, apesar da saída de ministros da Esplanada a partir da semana que vem.

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“Quero ver se eu consigo entregar o máximo de casas, e eu tenho vários ministros que vão ter que sair por conta da lei. Eles são obrigados até 4 de abril, porque vão ser candidatos a alguma coisa na sua cidade, no seu estado”, disse o presidente, citando o prazo final para desincompatibilização, seis meses antes do primeiro turno, em outubro.

O presidente esteve ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, no Planalto. Outras cerimônias ocorreram ao mesmo tempo nas cidades beneficiadas, comandadas pelos ministros Jader Filho (Cidades), André de Paula (Pesca), e pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Rui Costa e Jader Filho devem deixar o cargo para disputar vagas no Senado e na Câmara dos Deputados, respectivamente.

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Em sua fala, o presidente Lula destacou ainda que o Minha Casa, Minha Vida criou empregos e impulsionou o setor da construção civil, que hoje representa 10% do Produto Interno Bruto (PIB).

Rui Costa, por sua vez, mencionou sua saída do cargo e disse que o governo terminará o ano com 3 milhões de casas contratadas durante o mandato.

“Esse programa, além de cuidar de gente, gera emprego nas cidades. Quase todos os municípios brasileiros têm, pelo menos, 20 casas, 50 casas do Minha Casa, Minha Vida”, comentou o chefe da Casa Civil.

Em Santarém, onde ocorreu a maior entrega, foram 1.408 apartamentos, com investimento federal de R$ 116,3 milhões. Em Dias d’Ávila, foram entregues 148 unidades, com aporte de R$ 21,83 milhões. Em Rio Largo, são 609 casas, com R$ 64,5 milhões de investimento. E, em São Brás, 50 unidades foram construídas com R$ 3,75 milhões em recursos federais.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 24/03/2026 14:35 / atualizado em 24/03/2026 14:40
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