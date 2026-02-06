Embrapa Cerrados testa produção de açaí no Distrito Federal

"Já estamos há mais de dois ou três anos trabalhando com a cultura do açaí", comenta pesquisador da Embrapa - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) começou a testar a produção de açaí no Cerrado. O alimento típico da Amazônia é de consumo nacional e internacional, presente em mais de 30 países. O pesquisador da Embrapa Cerrados e agrônomo Wanderlei de Lima falou sobre os principais desafios do açaí em solo candango em entrevista veio ao programa CB.Agro — parceria entre o Correio e a TV Brasília —, nesta sexta-feira (6/2).

Wanderlei lembrou que uma das missões da Embrapa é atender às políticas públicas e que a pesquisa do açaí vai ao encontro da rota da fruticultura, que faz parte das rotas de integração nacionais. “De forma proativa, a Embrapa Cerrados entendeu que, como a cultura já estava em andamento e nosso intuito é atender a sociedade, deveríamos trabalhar com esse tema. Já estamos há mais de dois ou três anos trabalhando com a cultura do açaí”, comentou.

O especialista destacou que existem dois grandes experimentos envolvendo o plantio de açaí no Distrito Federal: "Um deles já possui dois anos e tem como objetivo o uso eficiente da água, para não gastar água demais, mas também não faltar. O segundo projeto é um pouco maior e possui 616 materiais genéticos oriundos do campo de produção de sementes do Pará".

Ele explicou que os açaizeiros distribuídos hoje no Distrito Federal pertencem à cultivar BRS Pai d'Égua, produzida em Belém. “Os materiais advêm de 45 matrizes; dessas, 26 vieram para cá e estão no campo há um ano. Nosso intuito é avaliar esse material, que já está em uma fase adiantada de seleção, para que possamos ter no futuro próximo, quem sabe, uma 'cultivar candanga', apontou.

Segundo o site da Embrapa, cultivar é uma variedade de planta que foi desenvolvida por meio de melhoramentos genéticos e que possui características específicas que a tornam única em relação a outras variedades. As cultivares são protegidas pelo Sistema Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro