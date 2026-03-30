Páscoa deve movimentar R$ 6 bilhões e elevar consumo no Brasil

O ovo de Páscoa aparece como principal escolha, citado por 61% dos entrevistados. Em seguida estão barras de chocolate, com 39%, e bombons ou trufas, com 27% - (crédito: Reprodução )

A Páscoa deve movimentar cerca de R$ 6 bilhões na economia brasileira neste ano, com crescimento de 14,2% em relação ao mesmo período de 2025, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços em parceria com o Datafolha, que ouviu consumidores em todo o país. O aumento ocorre junto à elevação do gasto médio, estimado em R$ 175 por pessoa, acima dos R$ 146 registrados no ano passado.

De acordo com a pesquisa, cerca de 98 milhões de brasileiros pretendem comprar produtos relacionados à data. O ovo de Páscoa aparece como principal escolha, citado por 61% dos entrevistados. Em seguida estão barras de chocolate, com 39%, e bombons ou trufas, com 27%.

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O estudo aponta que as lojas físicas concentram a maior parte das compras, com 89% das transações. O comércio on-line, por sua vez, responde por 10%. Além disso, 31% dos consumidores informaram que devem adquirir produtos de vendedores autônomos.

Por região

Na divisão regional, o Sudeste reúne o maior volume financeiro, com R$ 2,77 bilhões. Nordeste e Sul aparecem na sequência. Norte e Centro-Oeste registram valores inferiores a R$ 500 milhões cada, segundo os dados divulgados.

Os cartões são utilizados por 41% dos consumidores, com maior presença entre rendas mais altas. Entre aqueles que pretendem usar crédito, mais da metade indica que deve parcelar as compras, conforme o levantamento realizado pela Abecs e pelo Datafolha.

*Estagiaria sob a supervisão de Andreia Castro

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